Школьники, студенты и серийные убийцы: 3 фильма ужасов, которые легко узнать с первой сцены

Фрагмент из фильма "Городские легенды". Фото: скриншот из видео

В каждом городе есть свои страшные истории. Обычно их рассказывают подросткам, чтобы напугать или развлечь. Но герои этих фильмов быстро выясняют, что некоторые из таких историй могут иметь вполне реальное продолжение. Речь пойдет о трех хоррорах, в которых молодые люди сталкиваются с убийствами, странными легендами и людьми, скрывающими страшные секреты.

Редакция Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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"Дом восковых фигур"

Шестеро друзей едут на футбольный матч, но до места назначения так и не добираются. Их машина ломается посреди дороги, поэтому Уэйд, Карли и их друзья отправляются в ближайший городок за запчастью.

Там почти нет людей. Улицы кажутся заброшенными, а сам город производит странное впечатление. Уэйд и Карли решают зайти в местный музей восковых фигур. Увиденное там заставляет их быстро выйти: экспонаты настолько похожи на настоящих людей, что трудно понять, где заканчивается воск и начинается реальность.

После этого друзья знакомятся с Бо, который работает на местной заправке. Он предлагает им помощь, и компания оказывается в его доме. Именно там молодые люди узнают, что музей вовсе не так безопасен, как им казалось. А его коллекция имеет очень необычное происхождение.

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"Убийства в Черри-Фоллс"

В Черри-Фоллс находят мертвыми двух школьников. Они были парой. Расследовать преступление берется местный шериф, но вскоре в городе происходит еще одно убийство.

Жертвой становится ученица той же школы. После этого уже никто не сомневается, что в Черри-Фоллс действует серийный убийца. Родители запрещают детям ходить одними, а школьники пытаются понять, кто может стоять за этими нападениями. Полиция находит общую черту между погибшими. Маньяк охотится на девственниц. Для старшеклассников это означает, что опасность может подстерегать любого из них. Пока шериф ищет преступника, молодежь придумывает свой собственный способ не стать его следующей жертвой.

"Городские легенды"

В студенческом городке один за другим гибнут люди. Преступления кажутся не связанными между собой, поэтому полиции сложно найти убийцу. Студентка Натали обращает внимание на деталь, которую другие упустили. Происходящее очень напоминает старые городские легенды. Способ убийства каждый раз повторяет одну из таких историй.

Натали понимает, что это не случайность. Кто-то намеренно воплощает страшные легенды в реальной жизни. Девушка предупреждает друзей, но ее словам верят не все. А тем временем убийца уже выбирает следующую историю и новую жертву.

Ранее мы писали о том, что Apple TV+ в 2026 году выпустил хоррор-сериал "Бухта вдов", который быстро привлек внимание зрителей и критиков. На старте проект получил 100% одобрения на Rotten Tomatoes, а по атмосфере его уже сравнивают с мистическим сериалом "Извне".

Также Новини.LIVE сообщали, что "Психо" и "Сияние" вышли десятилетия назад, но отдельные сцены из этих фильмов до сих пор узнают даже те, кто их не смотрел. В одном фильме это знаменитая сцена в душе, в другом — жуткие коридоры отеля и образ Джека Торранса.