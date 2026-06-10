Новый сериал ужасов 2026 года, от которого зрители в восторге: "Бухта вдов"

Фрагмент из сериала "Бухта вдов". Кадр из видео

Стриминговая платформа Apple TV+ представила главную премьеру 2026 года — хоррор-сериал "Бухта вдов", и он сразу же взлетел на вершину рейтингов. Первые зрители и критики настолько в восторге, что на Rotten Tomatoes проект со старта собрал все 100% одобрения. В сети его уже успели сравнить с популярным мистическим сериалом "Извне", хотя у новинки есть своя, ни на что не похожая атмосфера.

Новини.LIVE расскажет подробнее о новом сериале.

Почему стоит посмотреть сериал "Бухта вдов"

В общем, если вы в восторге от мрачных закрученных сюжетов, где от каждой сцены по коже бегут мурашки, этот релиз точно не стоит пропускать. Все события происходят в вымышленном провинциальном прибрежном городке в Новой Англии. Главный герой — мэр Том Лофтис, который мечтает превратить этот глухой уголок в туристический город и заработать денег. Но есть проблема: местные жители не поддерживают эту идею. Они свято верят, что их земля проклята, и если сюда начнут массово съезжаться чужаки, это разбудит какое-то древнее зло, годами притаившееся на острове.

Что интересно, создатели решили сделать акцент не просто на страхе, но и добавить немного черного юмора. За разработку отвечала Кэти Диппольд, которая ранее приложила руку к "Охотникам за привидениями" и "Усадьбе с привидениями", так что она знала, что делает.

Актерский состав подобрали тоже очень удачно. Мэра сыграл Мэттью Рис, которого многие помнят по сериалу "Перри Мейсон". Вместе с ним на экране появятся:

Читайте также:

Кейт О'Флинн

Стивен Рут

Кингстон Руми Саутвик

Кевин Кэрролл

Дейл Дикки

Отдельный плюс в карму сериала — это режиссер Хиро Мурай. Он снял такие фильмы, как "Атланта" и хитовый "Мистер и миссис Смит", поэтому за визуал и динамику можно не беспокоиться — снято все максимально качественно.

Критики, которые уже успели посмотреть первые эпизоды, в один голос говорят, что сериал очень напоминает старые добрые романы Стивена Кинга. То есть ждите классической атмосферы изолированного маленького городка, много мистики и постоянного предчувствия того, что вот-вот произойдет что-то ужасное. Отзывы описывают "Бухту вдов" как антологию пугающих басен Новой Англии, где серьезный саспенс очень удачно разбавляют остроумными шутками.

Ранее мы писали о том, какой хоррор от Стивена Кинга можно посмотреть на Netflix. Речь идет о культовой экранизации 2019 года.

Также Новини.LIVE сообщали, какой роскошный хоррор вышел на Netflix и почти сразу стал хитом. Это фильм, который держит в напряжении до последнего.