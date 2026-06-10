Новий серіал жахів 2026 року, від якого глядачі в захваті: "Бухта вдів"

Фрагмент з серіалу "Бухта вдів". Кадр з відео

Стрімінг Apple TV+ представив головну прем'єру 2026 року — горор-серіал "Бухта вдів", і він з ходу злетів на вершину рейтингів. Перші глядачі та критики настільки в захваті, що на Rotten Tomatoes проєкт зі старту зібрав усі 100% схвалення. У мережі його вже встигли порівняти із популярним містичним серіалом "Ззовні", хоча новинка має абсолютно свою, ні на що не схожу атмосферу.

Новини.LIVE розповість детальніше про новий серіал.

Чому варто подивитися серіал "Бухта вдів"

Загалом, якщо ви в захваті від похмурих закручених сюжетів, де від кожної сцени бігають мурашки по шкірі, цей реліз точно не варто пропускати. Усі події відбуваються у провінційному прибережному містечку в Новій Англії, яке було вигадане. Головний герой — мер Том Лофтіс, який мріє перетворити цей глухий кут на туристичне місто і заробити грошей. Але є проблема: місцеві жителі не підтримують цю ідею. Вони свято вірять, що їхня земля проклята, і якщо сюди почнуть масово з'їжджатися чужинці, це розбудить якесь давнє зло, що роками причаїлося на острові.

Що цікаво, творці вирішили робити акцент не просто на страху, а й додати трохи чорного гумора. За розробку відповідала Кеті Діппольд, яка раніше доклала руку до "Мисливців за привидами" та "Маєтку з привидами", тож вона знала, що робить.

Акторський склад підібрали теж дуже влучно. Мера зіграв Меттью Ріс, якого багато хто пам'ятає його за серіалом "Перрі Мейсон". Разом із ним на екрані з’являться:

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Окремий плюс у карму серіалу — це режисер Хіро Мурай. Він зняв такі стрічки, як "Атланта" та хітовий "Містер і місіс Сміт", тому за візуал і динаміку можна не хвилюватися — знято все максимально якісно.

Критики, які вже встигли подивитися перші епізоди, в один голос кажуть, що серіал дуже нагадує старі добрі романи Стівена Кінга. Тобто чекайте на класичну атмосферу ізольованого маленького містечка, багато містики та постійне передчуття того, що ось-ось станеться щось жахливе. Відгуки описують "Бухту вдів" як антологію лякаючих байок Нової Англії, де серйозний саспенс дуже вдало розбавляють дотепними жартами.

Раніше ми писали про те, який горор від Стівена Кінга можна подивитися на Netflix. Мова про культову екранізацію 2019 року.

Також Новини.LIVE повідомляли, який розкішний горор вийшов на Netflix і майже відразу став хітом. Це фільм, який тримає в напрузі до останнього.