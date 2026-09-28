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Главная Кино 4 детектива, удостоенные премии "Оскар": от классики до современного кино

4 детектива, удостоенные премии "Оскар": от классики до современного кино

Ua ru
28 сентября 2026 19:45
"Оскар" за детективную историю: 4 фильма, которые можно было пропустить
"Оскар". Фото: скриншот из видео

Не все детективы, удостоенные "Оскара", построены вокруг сложной загадки и поиска убийцы. Среди лауреатов премии есть и истории, в которых напряжение создается за счет наблюдений, психологии преступников или случайной находки. В этом материале речь пойдет о четырех фильмах, которые получили награды Американской киноакадемии и до сих пор интересны для просмотра.

Редакция Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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"Окно во двор" — 1954 год

После травмы фотограф Джефф Джеффрис не может нормально передвигаться и большую часть времени проводит в квартире. От скуки он начинает наблюдать за жильцами соседних домов. Обычное подглядывание за чужой жизнью вдруг обретает иной смысл: Джефф думает, что стал свидетелем убийства. Проверить свои подозрения он не может, поэтому остается у окна и внимательно следит за тем, что происходит напротив. Одна деталь меняет его отношение к соседу, а дальше каждое новое движение за окном только усиливает сомнения.

Альфред Хичкок почти не использует привычные для детективов погони или перестрелки. Напряжение здесь рождается из ожидания: зритель вместе с Джеффом смотрит в окно и пытается понять, что на самом деле произошло.

IMDb: 8,5

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"Молчание ягнят" — 1991 год

Молодая агентка ФБР Кларисса Старлинг расследует дело серийного убийцы, похищающего женщин. Чтобы выйти на его след, она обращается к Ганнибалу Лектеру — бывшему психиатру и опасному преступнику, находящемуся за решеткой. Лектер хорошо понимает психологию таких людей и соглашается помочь Клариссе. Но их разговоры быстро превращаются в своеобразную игру. Он отвечает на вопросы агентки, одновременно вытягивая из нее личные подробности.

Отдельная деталь, которая до сих пор удивляет зрителей: Энтони Хопкинс пробыл в кадре около 16 минут. Этого оказалось достаточно, чтобы его Ганнибал Лектер стал одним из самых известных персонажей криминального кино.

IMDb: 8,6

"Секреты Лос-Анджелеса" — 1997 год

Лос-Анджелес 1950-х годов живет кино, деньгами и красивыми газетными историями. Но за этой картинкой скрывается город с коррупцией, проституцией и криминальными связями. После нескольких убийств трое полицейских начинают расследование. Эд Экслей хочет сделать карьеру, Бад Уайт привык решать проблемы силой, а Джек Винсенс хорошо знает, как работают пресса и скандалы. У каждого свое видение работы полиции и того, как должно вестись расследование.

Из-за этого героям приходится разбираться не только с преступниками. Часть проблемы оказывается внутри самой системы, которой они служат. Именно эта линия делает фильм интереснее обычного детектива о поиске убийцы.

IMDb: 8,2

"Старикам здесь не место" — 2007 год

Ллевелин Мосс находит в пустыне несколько трупов, наркотики и чемодан с деньгами. Он забирает находку с собой, хотя понимает, что ничего хорошего из этого не выйдет. Вскоре за ним начинается охота. Один из преследователей — Антон Чигур, наемный убийца, который почти не объясняет своих действий. Параллельно шериф Эд Том Белл пытается понять, что происходит и почему привычные правила больше не работают.

Фильм братьев Коэнов постепенно отходит от простой истории о деньгах и погоне. За криминальным сюжетом скрывается рассказ о насилии, случайности и мире, в котором человек далеко не всегда способен контролировать то, что с ним произойдет.

IMDb: 8,2

Ранее мы писали о том, что Netflix выпускает немало фильмов, претендующих на "Оскар", но статуэтки достаются далеко не всем. В каталоге платформы есть как минимум три картины, уже удостоенные наград Американской киноакадемии — и среди них есть фильм, завоевавший сразу несколько статуэток.

Также Новини.LIVE сообщали, что "Оскар-2026" собрал немало громких кинопремьер, но несколько фильмов оказались среди главных претендентов сразу в нескольких категориях. Их названия известны многомиллионной аудитории.

Оскар кино фильмы детектив подборка фильмов
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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