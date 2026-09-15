Британские детективы, которые так и хочется смотреть под дождь: 5 атмосферных историй

Герой фильма "Женщина в черном". Фото: скриншот из видео

Фильм "Женщина в черном" отлично подходит для просмотра в пасмурный осенний вечер. В сюжете присутствуют старинное поместье, туман, странные события и тайна, которую не удается оставить в прошлом. Но на этом подобные истории не заканчиваются.

Новини.LIVE отобрали в общей сложности пять британских детективов, которые подойдут для осеннего вечера.

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"Женщина в черном", 2012

После смерти жены молодой адвокат Артур Киппс вынужден оставить маленького сына и отправиться в отдаленную деревню. Там ему предстоит разобраться в документах покойного владельца старинного поместья. Сначала работа кажется обычной бюрократией. Но вскоре Артур замечает странные вещи. Местные жители нервничают, не хотят говорить о доме и всячески избегают разговоров о его бывшей владелице.

В деревне начинает появляться загадочная женщина в черном. После ее появления происходят события, которым трудно найти логическое объяснение. Артуру предстоит выяснить, что связывает этот призрак с трагической историей семьи и почему местные так его боятся.

"Маленький незнакомец", 2018

Лето 1947 года. Врача Фарадея вызывают к пациентке в Хандредс-Холл — огромное поместье, которое когда-то видела его мать. В детстве она работала там горничной, поэтому для самого Фарадея этот дом давно стал символом другой жизни. Некогда состоятельная семья Айресов теперь едва удерживает старинное поместье. В нем живут мать, сын и дочь. Дом постепенно приходит в упадок, а между его обитателями накапливается все больше проблем.

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После знакомства с семьей Фарадей замечает странные изменения в их поведении. В Хандредс-Холле происходит что-то непонятное, но никто не спешит называть вещи своими именами.

"Убийства в Оксфорде", 2008

Мартин приезжает в Оксфорд из Аризоны, чтобы изучать математическую логику. Он мечтает работать с профессором Артуром Селдомом — известным ученым, чьи труды давно его увлекают. Однако знакомство оказывается не таким приятным, как ожидал студент. Но вскоре личные обиды отходят на второй план. Хозяйку дома, где Мартин снимает комнату, находят мертвой.

Полиция не сразу видит в этой смерти что-то большее, но Селдом обращает внимание на детали, которые другие могли упустить. Вместе с Мартином он начинает собственное расследование. Постепенно они выходят на серию загадочных преступлений, в которых математика может быть связана с мотивами убийцы.

"Как они бегут", 2022

Лондон, 1950-е. В театре Вест-Энда празднуют сотый спектакль популярной пьесы. Вечер должен был завершиться торжеством, но превращается в место преступления: одного из гостей находят убитым. За дело берется инспектор Стоппард, явно уставший от своей работы, и его молодая напарница констебль Сталкер. Они опрашивают актеров, режиссеров и всех, кто в тот вечер находился в театре.

Проблема в том, что подозреваемых становится все больше, и у каждого есть свои секреты. Фильм играет с классическими правилами детектива, но делает это легко и с юмором.

"Кривой домик", 2017

В большом семейном поместье умирает состоятельный Аристид Леонидис. Сначала его смерть может показаться естественной, но вскоре выясняется, что старика могли отравить. Расследованием занимается частный детектив Чарльз Гейворд. Он приезжает в дом, где под одной крышей живет большая семья покойного.

Чем больше детектив беседует с родственниками, тем запутаннее становится дело. У каждого есть причина не любить покойного, а некоторые члены семьи скрывают гораздо больше, чем готовы рассказать. Старый дом постепенно превращается в замкнутое пространство, в котором почти каждый может оказаться причастным к преступлению.

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