Британські детективи, які хочеться дивитися під дощ: 5 атмосферних історій

Герой фільму "Жінка в чорному". Фото: скриншот з відео

Фільм "Жінка в чорному" чудово працює як кіно для похмурого осіннього вечора. В сюжеті присутні старий маєток, туман, дивні події та таємниця, яку не вдається залишити в минулому. Але на цьому подібні історії не закінчуються.

Новини.LIVE відібрали загалом п’ять британських детективів, які підійдуть для осіннього вечора.

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"Жінка в чорному", 2012

Після смерті дружини молодий адвокат Артур Кіппс змушений залишити маленького сина й поїхати у віддалене село. Там він має розібрати документи покійного власника старого маєтку. Спочатку робота здається звичайною бюрократією. Та невдовзі Артур помічає дивні речі. Місцеві жителі нервують, не хочуть говорити про будинок і всіляко уникають розмов про його колишню власницю.

У селі починає з’являтися загадкова жінка в чорному. Після її появи стаються події, яким важко знайти логічне пояснення. Артуру доведеться з’ясувати, що пов’язує цей привид із трагічною історією родини та чому місцеві так його бояться.

"Маленький незнайомець", 2018

Літо 1947 року. Лікаря Фарадея викликають до пацієнтки в Хандредс-Холл — величезний маєток, який колись бачив його матір. У дитинстві вона працювала там покоївкою, тому для самого Фарадея цей будинок давно став символом іншого життя. Колись заможна родина Айресів тепер ледве утримує старий маєток. У ньому живуть мати, син і донька. Будинок поступово занепадає, а між його мешканцями накопичується дедалі більше проблем.

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Після знайомства з родиною Фарадей помічає дивні зміни в їхній поведінці. У Хандредс-Холлі відбувається щось незрозуміле, але ніхто не поспішає називати речі своїми іменами.

"Вбивства в Оксфорді", 2008

Мартін приїздить до Оксфорда з Аризони, щоб вивчати математичну логіку. Він мріє працювати з професором Артуром Селдомом — відомим ученим, чиї праці давно його захоплюють. Проте знайомство виявляється не таким приємним, як очікував студент. Та невдовзі особисті образи відходять на другий план. Господиню будинку, де Мартін орендує кімнату, знаходять мертвою.

Поліція не одразу бачить у цій смерті щось більше, але Селдом звертає увагу на деталі, які інші могли пропустити. Разом із Мартіном він починає власне розслідування. Поступово вони виходять на серію загадкових злочинів, у яких математика може бути пов’язана з мотивами вбивці.

"Як вони біжать", 2022

Лондон, 1950-ті. У театрі Вест-Енду святкують сотий показ популярної п’єси. Вечір мав завершитися святом, але перетворюється на місце злочину: одного з гостей знаходять убитим. До справи береться інспектор Стоппард, який явно втомився від своєї роботи, та його молода напарниця Констебл Сталкер. Вони опитують акторів, режисерів і всіх, хто того вечора перебував у театрі.

Проблема в тому, що підозрюваних стає дедалі більше і у кожного є свої секрети. Фільм грається з класичними правилами детективу, але робить це легко й з гумором.

"Кривий будиночок", 2017

У великому родинному маєтку помирає заможний Арістід Леонідіс. Спочатку його смерть може здатися природною, але невдовзі з’ясовується, що старого могли отруїти. Розслідуванням займається приватний детектив Чарльз Гейворд. Він приїздить до будинку, де під одним дахом живе велика родина покійного.

Чим більше детектив розмовляє з родичами, тим заплутанішою стає справа. У кожного є причина не любити загиблого, а деякі члени сім’ї приховують значно більше, ніж готові розповісти. Старий будинок поступово перетворюється на замкнений простір, у якому майже кожен може виявитися причетним до злочину.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році вийшло кілька детективних серіалів із дуже різними сюжетами. Тут є і молодий Шерлок, і полювання на серійного вбивцю, і загадкове вбивство жінки та справа, яка змушує судмедекспертку повернутися до власного минулого.

Також Новини.LIVE повідомляли, що не всім хочеться починати серіал на кілька сезонів, особливо коли потрібна завершена історія на кілька вечорів. Ці детективні мінісеріали дають саме такий формат: небагато серій, одна основна справа і розв’язка без довгого очікування.