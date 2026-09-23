Возвращение "Менталиста": 5 криминальных сериалов, которые снова смотрят

Фрагмент из сериала "Менталист". Фото: скриншот из видео

Похоже, зрители вновь вернулись к сериалам, которые уже успели полюбить. Среди проектов, которые сейчас смотрят онлайн, неожиданно вновь оказался "Менталист". Ему компанию составили еще четыре криминальных сериала, которые вновь находятся на пике популярности. У каждого из них своя причина удерживать внимание.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этих сериалах подробнее.

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"Джек Ричер" — 1 сезон

Бывший военный полицейский Джек Ричер приезжает в небольшой городок Маргрейв в Джорджии. Он не собирается задерживаться здесь надолго, но его планы меняет убийство, произошедшее ночью. Ричер оказывается среди подозреваемых и даже попадает за решетку. Правда, доказательств против него недостаточно, поэтому мужчину быстро отпускают.

После этого он решает сам разобраться в том, что произошло. Ричер анализирует ситуацию и замечает детали, которые другие могут упустить.

Рейтинг IMDb — 8,0.

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"Гангстерленд" — 2-й сезон

После событий первого сезона криминальная семья Харриганов оказывается в сложной ситуации. Гарри Да Соуза выживает после покушения, но его положение внутри семьи уже не такое, как раньше.

Конрад и Мэйв Гарриганы выходят из тюрьмы и пытаются вновь взять под контроль свой криминальный бизнес. Однако им приходится столкнуться с сыном Кевином, который уже видит себя главной фигурой в семейной империи. К семейным конфликтам добавляются проблемы с конкурентами. Они видят слабость Гарриганов и хотят воспользоваться ситуацией. Одним из главных соперников становится Фрэнки "Зверь" — опасный игрок, у которого есть собственные планы относительно криминального бизнеса.

Рейтинг IMDb — 8,3.

"Джентльмены" — 2-й сезон

Эдди Горниман и Сьюзи Гласс продолжают развивать криминальный бизнес, но теперь их дела выходят далеко за пределы Англии. Часть событий переносится в Италию, где героев ждут новые партнеры и опасные соперники.

Тем временем Бобби Гласс все чаще принимает рискованные решения. Эдди и Сьюзи начинают понимать, что рано или поздно им придется определиться, кто на самом деле будет контролировать бизнес. Для Эдди это становится очередным шагом от привычной жизни аристократа к криминальному миру. Он постепенно привыкает к власти и деньгам, но вместе с этим растет и количество людей, которые хотят его остановить.

Рейтинг IMDb — 8,0.

"Высокий потенциал" — 2-й сезон

Во втором сезоне Морган сталкивается с событиями, которые меняют ее жизнь. Женщина узнает, что ее муж Роман, который долгое время считался пропавшим без вести, на самом деле жив. Параллельно с этим появляется опасный преступник по прозвищу "Разработчик игр". Он превращает расследование в настоящее испытание для Морган и ставит под угрозу ее семью.

Новые дела оказываются все более запутанными. Морган приходится быстро находить связи между деталями и искать ответы там, где другие их не видят. В этом ей помогают Каредек и его команда.

Рейтинг IMDb — 7,6.

"Менталист" — 1 сезон

Патрик Джейн работает консультантом Калифорнийского бюро расследований. У него необычный талант замечать поведение людей и находить детали, которые помогают раскрыть даже сложные преступления. Джейн часто действует не по правилам. Он спорит с руководством, может игнорировать инструкции и нередко раздражает коллег. В то же время его методы работают, поэтому команде приходится мириться с его характером.

За внешней уверенностью Патрика скрывается личная трагедия. Когда-то он выдавал себя за экстрасенса и публично рассказывал о своих способностях. Именно это привлекло внимание серийного убийцы по имени Красный Джон.

Преступник убил жену и дочь Джейна. С тех пор поиски Красного Джона стали для Патрика главным личным делом. Работая над чужими преступлениями, он не перестает искать человека, который унес жизнь его семьи.

Рейтинг IMDb — 8,2.

Ранее мы писали о том, что "Менталист" завершился в 2015 году, но спустя 11 лет вновь привлек внимание зрителей после появления на Netflix. В марте 2026 года все семь сезонов стали доступны в Великобритании и других странах, после чего сериал вошел в глобальный топ-10 платформы.

Также Новини.LIVE сообщали, что в "Менталисте" разгадка часто скрывалась в деталях, которые другие просто не замечали. Подобный подход присутствует и в сериалах, где главные герои полагаются на наблюдательность, логику и умение видеть связи между, на первый взгляд, несвязанными фактами.