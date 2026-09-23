Повернення "Менталіста": 5 кримінальних серіалів, які знову дивляться

Фрагмент з серіалу "Менталіст". Фото: скриншот з відео

Схоже, глядачі знову повернулися до серіалів, які вже встигли полюбити. Серед проєктів, які зараз переглядають онлайн, несподівано знову опинився "Менталіст". Компанію йому склали ще чотири кримінальні серіали, які знову на піку популярності. У кожного з них своя причина втримувати увагу.

Редакція Новини.LIVE розповість про такі серіали детальніше.

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"Джек Річер" — 1 сезон

Колишній військовий поліцейський Джек Річер приїжджає до невеликого містечка Маргрейв у Джорджії. Він не збирається затримуватися тут надовго, але його плани змінює вбивство, яке сталося вночі. Річер опиняється серед підозрюваних і навіть потрапляє за ґрати. Щоправда, доказів проти нього недостатньо, тому чоловіка швидко відпускають.

Після цього він вирішує сам розібратися в тому, що сталося. Річер аналізує ситуацію і помічає деталі, які інші можуть пропустити.

Рейтинг IMDb — 8,0.

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"Гангстерленд" — 2 сезон

Після подій першого сезону кримінальна родина Гарріганів опиняється у складній ситуації. Гаррі Да Соуза виживає після замаху, але його становище всередині сім'ї вже не таке, як раніше.

Конрад і Мейв Гаррігани виходять із в'язниці та намагаються знову взяти під контроль свій кримінальний бізнес. Проте їм доводиться зіткнутися із сином Кевіном, який уже бачить себе головною людиною в родинній імперії. До сімейних конфліктів додаються проблеми з конкурентами. Вони бачать слабкість Гарріганів і хочуть скористатися ситуацією. Одним із головних суперників стає Френкі "Звір" — небезпечний гравець, який має власні плани щодо кримінального бізнесу.

Рейтинг IMDb — 8,3.

"Джентльмени" — 2 сезон

Едді Горніман і Сьюзі Ґласс продовжують розвивати кримінальний бізнес, але тепер їхні справи виходять далеко за межі Англії. Частина подій переноситься до Італії, де на героїв чекають нові партнери та небезпечні суперники.

Тим часом Боббі Ґласс дедалі частіше приймає ризиковані рішення. Едді та Сьюзі починають розуміти, що рано чи пізно їм доведеться визначитися, хто насправді контролюватиме бізнес. Для Едді це стає черговим кроком від звичного життя аристократа до кримінального світу. Він поступово звикає до влади та грошей, але разом із цим зростає і кількість людей, які хочуть його зупинити.

Рейтинг IMDb — 8,0.

"Високий потенціал" — 2 сезон

У другому сезоні Морган стикається з подіями, які змінюють її життя. Жінка дізнається, що її чоловік Роман, який довгий час вважався зниклим, насправді живий. Паралельно з цим з'являється небезпечний злочинець на прізвисько "Розробник ігор". Він перетворює розслідування на справжнє випробування для Морган і ставить під загрозу її родину.

Нові справи виявляються дедалі заплутанішими. Морган доводиться швидко знаходити зв'язки між деталями та шукати відповіді там, де інші їх не бачать. У цьому їй допомагають Каредек і його команда.

Рейтинг IMDb — 7,6.

"Менталіст" — 1 сезон

Патрік Джейн працює консультантом Каліфорнійського бюро розслідувань. Він має незвичайний талант помічати поведінку людей і знаходити деталі, які допомагають розкрити навіть складні злочини. Джейн часто діє не за правилами. Він сперечається з керівництвом, може проігнорувати інструкції та нерідко дратує колег. Водночас його методи працюють, тому команді доводиться миритися з його характером.

За зовнішньою впевненістю Патріка ховається особиста трагедія. Колись він видавав себе за екстрасенса і публічно розповідав про свої здібності. Саме це привернуло увагу серійного вбивці на ім'я Червоний Джон.

Злочинець убив дружину та доньку Джейна. Відтоді пошуки Червоного Джона стали для Патріка головною особистою справою. Працюючи над чужими злочинами, він не припиняє шукати людину, яка забрала життя його родини.

Рейтинг IMDb — 8,2.

Раніше ми писали про те, що "Менталіст" завершився у 2015 році, але через 11 років знову привернув увагу глядачів після появи на Netflix. У березні 2026 року всі сім сезонів стали доступними у Великій Британії та інших країнах, після чого серіал потрапив до глобального топ-10 платформи.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у "Менталісті" розгадка часто ховалася в деталі, яку інші просто не помічали. Схожий підхід є й у серіалах, де головні герої покладаються на спостережливість, логіку та вміння бачити зв’язки між, на перший погляд, непов’язаними фактами.