"Менталіст" і "Доктор Хаус" — не єдині: 3 серіали з розумними героями

Головні герої серіалу "Менталіст". Фото: скриншот з відео

У "Менталісті" цікаво було стежити за тим, яку дрібницю помітить Патрік Джейн і як вона допоможе йому розібратися у справі. У "Докторі Хаусі" працював схожий принцип: одна на перший погляд неважлива деталь могла стати ключем до правильного діагнозу. Якщо вам подобаються серіали, де разом із героями хочеться шукати підказки та складати все докупи, ось ще три варіанти.

Редакція Новини.LIVE розповість детальніше про них детальніше.

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"Теорія брехні"

Доктор Кел Лайтман бачить те, що інші часто не помічають. Він багато років вивчає поведінку людей і вміє розпізнавати брехню за мімікою, жестами, голосом та інтонацією. Але Лайтману важливо не лише зрозуміти, чи людина говорить неправду. Він намагається з'ясувати, навіщо вона це робить. Саме тому його знання потрібні поліції та іншим правоохоронцям. Лайтман допомагає розібратися зі свідченнями, знайти суперечності та зрозуміти, що людина насправді приховує.

"Кістки"

Доктор Темперанс Бреннан працює судовим антропологом. Вона досліджує людські останки та за кістками може встановити чимало деталей про загиблу людину. До Бреннан звертаються тоді, коли від тіла майже нічого не залишилося. Разом із командою вона намагається встановити особу загиблого, причину смерті та обставини злочину. У роботі їй допомагають сучасні технології, наукові знання та уважність до деталей.

Її напарник — агент ФБР Сілі Бут. Він значно більше покладається на розмови, досвід і власну інтуїцію. Бреннан, навпаки, довіряє фактам і науковим доказам. Через різні погляди вони нерідко сперечаються, але саме ця різниця підходів допомагає їм розкривати заплутані справи.

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"Білий комірець"

Ніл Кеффрі — талановитий шахрай, який роками вмів обводити людей навколо пальця. Його все ж ловить агент ФБР Пітер Берк. Ніл опиняється за ґратами, але невдовзі тікає звідти, щоб знайти свою кохану Кейт. Втеча закінчується новим арештом. Проте цього разу Берк пропонує Кеффрі угоду. Замість повернення до в'язниці Ніл має допомагати ФБР ловити інших шахраїв.

Так колишній злочинець стає консультантом Берка у справах, пов'язаних із фінансовими махінаціями, підробками та іншими злочинами "білих комірців". На ньому електронний браслет, а за його діями стежать. Проте знання Ніла про світ шахраїв виявляються надто корисними, щоб просто знову відправити його за ґрати.

Раніше ми писали про те, які серіали про лікарів, поліцейських, пожежників та адвокатів можна подивитися. У цих чотирьох серіалах згадані професії стають основою сюжету, а робочі справи героїв переплітаються з їхнім особистим життям.

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Менталіст" завершився у 2015 році, але через 11 років серіал знову з’явився в топах Netflix. У березні 2026 року всі сім сезонів стали доступними в кількох країнах, після чого глядачі знову почали обговорювати Патріка Джейна та можливе продовження серіалу.