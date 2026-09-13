Лікарі, поліцейські, пожежники й адвокати: 4 серіали про людей своєї справи

Фрагмент з серіалу "Хороший лікар". Фото: скриншот з відео

У когось робочий день починається з термінового виклику, у когось — із кримінальної справи, складної операції або засідання в суді. Такі професії рідко залишають місце для спокійних буднів: одна помилка може коштувати людині здоров’я, свободи або навіть життя. Саме тому подібні історії так захоплюють глядачів.

Новини.LIVE готовий назвати чотири серіали про героїв, які щодня мають справу з чужими проблемами та непростими рішеннями.

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"Високий потенціал"

Морган виховує трьох дітей сама та працює прибиральницею у поліцейській дільниці. Вона добре знає, що таке важка робота заради родини, але одного дня опиняється втягнутою у справу про вбивство.

Морган помічає деталі, які пропускають професійні детективи, і поступово розуміє, що має неабиякі здібності до розслідувань. Її нестандартне мислення допомагає знаходити зв’язки між доказами та підказками.

Згодом жінка починає працювати разом із поліцією. При цьому вона не залишає осторонь власних дітей, які часом також допомагають матері у пошуках відповідей.

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Пожежники, медики, поліцейські та диспетчери екстрених служб не знають, яким буде їхній наступний виклик. За кілька хвилин звичайна зміна може перетворитися на операцію з порятунку людей. Герої серіалу приїжджають туди, звідки інші намагаються втекти: на пожежі, аварії, місця злочинів та інші небезпечні ситуації. Їм доводиться діяти швидко, часто не маючи часу на довгі роздуми. Паралельно серіал показує їхнє життя поза роботою.

"Хороший лікар"

Шон Мерфі — молодий лікар із аутизмом. Він має виняткову пам’ять та здібності, які допомагають йому знаходити рішення у складних медичних випадках. Шон залишає невелике місто та переїжджає до великого міста. Його мета — отримати місце в хірургічному відділенні престижної лікарні. Однак потрапити в команду виявляється непросто. Колеги сумніваються, чи зможе він працювати лікарем через особливості у спілкуванні та поведінці.

Шону доводиться не лише лікувати пацієнтів, а й щодня доводити професійність. Він стикається з недовірою, упередженнями та власними страхами, але не відмовляється від мрії. Його незвичайне мислення часто допомагає побачити те, чого не помічають інші лікарі.

"Форс-мажори"

Майк Росс хотів стати адвокатом, але не зміг закінчити навчання. Попри це, він має чудову пам’ять і добре розбирається в юридичних питаннях.

Випадкова зустріч приводить його на співбесіду до відомого адвоката Гарві Спектера. Той швидко розуміє, що Майк має здібності, яких не вистачає багатьом випускникам юридичних факультетів, і пропонує йому роботу.

Є лише одна проблема — Майк не має диплома юриста. Йому доводиться приховувати це від колег і клієнтів, паралельно допомагаючи Гарві вести складні справи. Так починається партнерство, яке постійно випробовують на міцність і робочі конфлікти, і секрет Майка.

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