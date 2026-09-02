Від "Мумії" до "Сахари": 5 пригодницьких фільмів для вечірнього перегляду

Герой фільму "Подорож до центру землі". Фото: скриншот/YouTube

Пошуки стародавніх скарбів, таємничі знахідки, небезпечні подорожі та несподівані переслідування — у пригодницькому кіно завжди є місце для яскравих подій. Якщо хочеться на кілька годин забути про буденні справи й зануритися в захопливу історію, варто звернути увагу на ці п’ять фільмів.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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"Мумія", 1999 рік

Все починається з археологічної експедиції до Єгипту. Головні герої випадково пробуджують Імхотепа — давнього жерця, який століттями перебував у стані спокою. Після повернення до життя він отримує надзвичайну силу та прагне помститися тим, хто свого часу став на його шляху.

Рік за роком небезпека лише зростає, а зупинити Імхотепа стає дедалі складніше. Рік О’Коннелл, Евелін та її брат Джонатан прагнуть знайти спосіб знищити давнє прокляття.

"Скарб нації", 2004 рік

Бенджамін Франклін Гейтс усе життя захоплюється історією та пошуками легендарних скарбів. Він мріє знайти величезні багатства, які, за легендою, колись заховали тамплієри. Підказка до місця знаходження скарбу пов’язана з одним із найважливіших документів в історії США. Щоб дістатися до нього, Бену доводиться розгадувати загадки, шукати приховані знаки та випереджати людей, які також полюють за скарбами.

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"Сахара", 2005 рік

Дірк Пітт багато років шукає легендарний корабель "CSS Texas". За часів Громадянської війни в США броненосець зник разом із золотом Конфедерації, і відтоді його ніхто не бачив. Пошуки приводять Пітта до Малі. Країну охоплює громадянська війна, а місцевий диктатор Казим разом із промисловцем Івом Массардом приховує страшну правду про масштабну екологічну катастрофу.

Пітт знайомиться з лікаркою Євою Рохас і допомагає їй врятуватися. Разом вони намагаються зупинити Казима та водночас продовжують пошуки корабля.

"Скарби Амазонки", 2003 рік

Бек отримує незвичне замовлення — він має знайти сина заможного чоловіка, який вирушив до Амазонії. Виявляється, юнак не просто зник: він намагається відшукати легендарне Ельдорадо. Спочатку Бек хоче лише виконати свою роботу та повернути хлопця додому. Проте поступово його самого захоплює історія про стародавні скарби. Разом вони вирушають на пошуки золота й опиняються біля покинутої шахти.

"Подорож до центру Землі", 2008 рік

Тревор Андерсон захоплюється науковими теоріями, які більшість його колег вважає неймовірними. Через це до його досліджень ставляться скептично. Але одна подорож змушує Тревора по-новому подивитися на власні припущення.

Разом із племінником Шоном він вирушає до Ісландії. Там чоловік сподівається дізнатися більше про свого брата, який зник під час досліджень. У будинку вченого вони знаходять стару книгу з його нотатками, з чого і починається найцікавіше.

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