От "Мумии" до "Сахары": 5 приключенческих фильмов для вечернего просмотра

Герой фильма "Путешествие к центру Земли". Фото: скриншот/YouTube

Поиски древних сокровищ, таинственные находки, опасные путешествия и неожиданные погони — в приключенческом кино всегда найдется место для ярких событий. Если хочется на несколько часов забыть о повседневных делах и погрузиться в увлекательную историю, стоит обратить внимание на эти пять фильмов.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

Реклама

"Мумия", 1999 год

Все начинается с археологической экспедиции в Египет. Главные герои случайно пробуждают Имхотепа — древнего жреца, который веками пребывал в состоянии покоя. Вернувшись к жизни, он обретает необычайную силу и стремится отомстить тем, кто в свое время встал у него на пути.

Год за годом опасность только нарастает, а остановить Имхотепа становится все сложнее. Рик О’Коннелл, Эвелин и ее брат Джонатан стремятся найти способ уничтожить древнее проклятие.

"Сокровище нации", 2004 год

Бенджамин Франклин Гейтс всю жизнь увлекается историей и поисками легендарных сокровищ. Он мечтает найти огромные богатства, которые, по легенде, когда-то спрятали тамплиеры. Подсказка о местонахождении сокровища связана с одним из важнейших документов в истории США. Чтобы добраться до него, Бену приходится разгадывать загадки, искать скрытые знаки и опережать людей, которые также охотятся за сокровищами.

Читайте также:

"Сахара", 2005 год

Дирк Питт много лет ищет легендарный корабль "CSS Texas". Во времена Гражданской войны в США броненосец исчез вместе с золотом Конфедерации, и с тех пор его никто не видел. Поиски приводят Питта в Мали. Страну охватывает гражданская война, а местный диктатор Казим вместе с промышленником Ивом Массардом скрывает страшную правду о масштабной экологической катастрофе.

Питт знакомится с врачом Евой Рохас и помогает ей спастись. Вместе они пытаются остановить Казима и одновременно продолжают поиски корабля.

"Сокровища Амазонки", 2003 год

Бек получает необычный заказ — он должен найти сына состоятельного мужчины, отправившегося в Амазонию. Оказывается, юноша не просто пропал: он пытается отыскать легендарное Эльдорадо. Сначала Бек хочет лишь выполнить свою работу и вернуть парня домой. Однако постепенно его самого увлекает история о древних сокровищах. Вместе они отправляются на поиски золота и оказываются у заброшенной шахты.

"Путешествие к центру Земли", 2008 год

Тревор Андерсон увлекается научными теориями, которые большинство его коллег считает невероятными. Из-за этого к его исследованиям относятся скептически. Но одно путешествие заставляет Тревора по-новому взглянуть на собственные предположения.

Вместе с племянником Шоном он отправляется в Исландию. Там мужчина надеется узнать больше о своЕм брате, пропавшем во время исследований. В доме ученого они находят старую книгу с его записями, с чего и начинается самое интересное.

Ранее мы писали о двух детективных мини-сериалах, которые получили высокие оценки зрителей и точно понравятся тем, кто любит мрачные и атмосферные расследования. Преступления, странные обстоятельства и герои, которым не всегда можно доверять, — эти истории держат в напряжении до последней серии.

Также Новини.LIVE сообщали, какие четыре мультфильма интересно смотреть вместе с детьми, но и взрослым тоже будет за что зацепиться. Драконы, магия, морские приключения и герои, которые постоянно попадают в передряги, — здесь точно не придется скучать.