Врачи, полицейские, пожарные и адвокаты: 4 сериала о профессионалах своего дела

Фрагмент из сериала "Хороший врач". Фото: скриншот из видео

У кого-то рабочий день начинается со срочного вызова, у кого-то — с уголовного дела, сложной операции или судебного заседания. Такие профессии редко оставляют место для спокойных будней: одна ошибка может стоить человеку здоровья, свободы или даже жизни. Именно поэтому подобные истории так увлекают зрителей.

Новини.LIVE готовы назвать четыре сериала о героях, которые ежедневно сталкиваются с чужими проблемами и сложными решениями.

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"Высокий потенциал"

Морган в одиночку воспитывает троих детей и работает уборщицей в полицейском участке. Она хорошо знает, что такое тяжелый труд ради семьи, но однажды оказывается втянутой в дело об убийстве.

Морган замечает детали, которые упускают профессиональные детективы, и постепенно понимает, что обладает незаурядными способностями к расследованиям. Ее нестандартное мышление помогает находить связи между уликами и подсказками.

Впоследствии женщина начинает работать вместе с полицией. При этом она не оставляет без внимания своих детей, которые порой также помогают матери в поисках ответов.

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Пожарные, медики, полицейские и диспетчеры экстренных служб не знают, каким будет их следующий вызов. За несколько минут обычная смена может превратиться в операцию по спасению людей. Герои сериала приезжают туда, откуда другие пытаются убежать: на пожары, аварии, места преступлений и в другие опасные ситуации. Им приходится действовать быстро, зачастую не имея времени на долгие раздумья. Параллельно сериал показывает их жизнь вне работы.

"Хороший врач"

Шон Мерфи — молодой врач с аутизмом. У него исключительная память и способности, которые помогают ему находить решения в сложных медицинских случаях. Шон покидает небольшой городок и переезжает в большой город. Его цель — получить место в хирургическом отделении престижной больницы. Однако попасть в команду оказывается непросто. Коллеги сомневаются, сможет ли он работать врачом из-за особенностей в общении и поведении.

Шону приходится не только лечить пациентов, но и ежедневно доказывать свой профессионализм. Он сталкивается с недоверием, предвзятостью и собственными страхами, но не отказывается от своей мечты. Его необычное мышление часто помогает увидеть то, чего не замечают другие врачи.

"Форс-мажоры"

Майк Росс хотел стать адвокатом, но не смог закончить учебу. Несмотря на это, у него отличная память, и он хорошо разбирается в юридических вопросах.

Случайная встреча приводит его на собеседование к известному адвокату Харви Спектеру. Тот быстро понимает, что у Майка есть способности, которых не хватает многим выпускникам юридических факультетов, и предлагает ему работу.

Есть только одна проблема — у Майка нет диплома юриста. Ему приходится скрывать это от коллег и клиентов, параллельно помогая Харви вести сложные дела. Так начинается партнерство, которое постоянно подвергается испытаниям — как рабочие конфликты, так и секрет Майка.

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