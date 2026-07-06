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Если вы любите узнавать новое: документальные фильмы на Netflix

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 23:43
2 документальных фильма на Netflix, которые удивят любого зрителя
Фрагменты из сериала "Кошмарные бывшие". Коллаж: Новини.LIVE

Жизнь порой подбрасывает такие сюжеты, которые даже опытным сценаристам трудно представить. Именно поэтому хорошая документалистика захватывает с первых минут, ведь в таких историях нет вымышленных героев и надуманных драм, только настоящие люди, сложные решения и события, от которых становится не по себе.

Новини.LIVE рекомендует обратить внимание на эти документальные сериалы от Netflix.

"Кошмарные бывшие"

Этот проект посвящен историям отношений, закончившихся настоящей трагедией. Вначале многие из героев казались обычными людьми с вполне типичными проблемами, но со временем конфликты перерастали в нечто гораздо более страшное.

В каждом эпизоде рассматривается отдельное дело. Здесь есть ревность, навязчивые идеи, месть и преступления, которые удивили даже опытных следователей. Авторы используют архивные материалы, показания очевидцев и комментарии экспертов, чтобы воссоздать полную картину событий и показать, как обычные ссоры могут привести к непоправимым последствиям.

"Стоит ли выходить замуж за убийцу?"

В основе этого сериала лежит история, которая звучит настолько невероятно, что в нее сложно поверить. Главная героиня работает патологоанатомом и знакомится с мужчиной, к которому постепенно начинает испытывать симпатию. Впоследствии она узнает страшную правду — ее избранник причастен к убийству.

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После такого открытия женщина оказывается перед сложным выбором. Вместо того чтобы сразу разорвать любые контакты с мужчиной, она соглашается сотрудничать с правоохранительными органами. Рискуя собственной безопасностью, героиня тайно записывает разговоры и помогает следствию получить доказательства, необходимые для раскрытия дела.

Сериал захватывает не благодаря спецэффектам, а из-за осознания того, что все события происходили на самом деле. Именно это делает историю особенно жуткой и в то же время увлекательной.

Ранее мы писали о том, какие новинки от Netflix больше всего покорили зрителей. О них сейчас чаще всего говорят в сети.

Также Новини.LIVE сообщали, какие фильмы и сериалы от Netflix за июнь вы могли пропустить. Они точно заслуживают вашего внимания.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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