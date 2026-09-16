Де побачити Саймона Бейкера, крім "Менталіста": 5 його кращих ролей

Саймон Бейкер в серіалі "Менталіст". Фото: скриншот з відео

Для багатьох глядачів Саймон Бейкер — це насамперед Патрік Джейн із "Менталіста". Серіал давно закінчився, але австралійський актор продовжує зніматися. За останні роки в його фільмографії з'явилися детективи, драми та трилери.

Новини.LIVE покажуть вам кілька робіт, у яких його можна побачити.

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"Менталіст"

У "Менталісті" Бейкер зіграв Патріка Джейна — консультанта Каліфорнійського бюро розслідувань. Колись Джейн заробляв на життя тим, що видавав себе за екстрасенса. Насправді він просто дуже добре розумів людей. Помічав дрібниці, запам'ятовував деталі, читав жести та швидко знаходив слабкі місця співрозмовників.

Після зустрічі з серійним убивцею Кривавим Джоном його життя перевернулося. Злочинець убив дружину й доньку Джейна. Після цього Патрік почав працювати з правоохоронцями та використовувати свої здібності, щоб розкривати злочини й наблизитися до людини, яка зруйнувала його сім'ю. Саме Патрік Джейн зробив Бейкера відомим далеко за межами Австралії.

"Скарпетта"

У серіалі "Скарпетта" Бейкер грає Бентона Веслі — профайлера ФБР. Його партнеркою по знімальному майданчику стала Ніколь Кідман, яка виконала роль доктора Кей Скарпетти. По сюжету Скарпетта працює судмедекспертом у Вірджинії. Вона розбирається навіть у складних справах, де на перший погляд майже немає зачіпок.

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"Блейз"

У драмі "Блейз" Бейкер зіграв Люка — батька 12-річної Блейз. Дівчинка випадково бачить важкий злочин. Після цього вона замикається в собі та майже не говорить із близькими. Батько бачить, наскільки сильно донька змінилася, і намагається бути поруч.

Люк не має готового рішення її проблеми. Він просто підтримує Блейз і хоче повернути їй відчуття безпеки. Для Бейкера це камерна сімейна історія, де немає звичного хитрого детектива чи гри з підозрюваними. Його герой — звичайний батько, який переживає за свою дитину.

"Дихання"

Ця стрічка займає окреме місце у фільмографії Бейкера. Він зіграв у стрічці головну роль, а також сам її зняв. Крім того, актор працював над сценарієм і продюсував фільм. Бейкер зіграв Сандо — колишнього професійного серфера. Він знайомиться з двома підлітками, які захоплюються серфінгом, і починає їх тренувати.

Для хлопців Сандо стає людиною, від якої вони вчаться не лише триматися на дошці. Він підштовхує їх бути сміливішими, пробувати нове й перевіряти власні межі. У фільмі багато моря, серфінгу та австралійських пейзажів. А ще це можливість побачити, як Бейкер працює не тільки як актор.

"Лімб"

У кримінальному фільмі "Лімб" Бейкер отримав головну роль детектива Тревіса Герлі, який приїжджає до маленького віддаленого містечка, щоб з'ясувати, що сталося з дівчиною, яка зникла багато років тому. Стару справу знову дістають із архіву, і детектив починає розмовляти з людьми, які пам'ятають ті події.

У "Лімбі" Бейкер грає мовчазного та зосередженого детектива. Ця роль помітно відрізняється від Патріка Джейна з "Менталіста" — тут набагато менше легкості та жартів.

Раніше ми писали про те, що "Менталіст" завершився 11 років тому, але у 2026 році серіал знову привернув увагу після появи на Netflix. На тлі нової хвилі переглядів у шанувальників виникло питання про продовження історії Патріка Джейна та можливий новий сезон.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Патрік Джейн із "Менталіста" розкривав справи завдяки спостережливості, психології та вмінню помічати те, що інші пропускали. Схожі герої є й в інших детективних серіалах — вони аналізують поведінку людей, швидко знаходять потрібні деталі та допомагають розкривати складні справи.