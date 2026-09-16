Где можно увидеть Саймона Бейкера, кроме сериала "Менталист": 5 его лучших ролей

Саймон Бейкер в сериале "Менталист". Фото: скриншот из видео

Для многих зрителей Саймон Бейкер — это прежде всего Патрик Джейн из "Менталиста". Сериал давно закончился, но австралийский актер продолжает сниматься. За последние годы в его фильмографии появились детективы, драмы и триллеры.

Новини.LIVE покажут вам несколько работ, в которых его можно увидеть.

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"Менталист"

В "Менталисте" Бейкер сыграл Патрика Джейна — консультанта Калифорнийского бюро расследований. Когда-то Джейн зарабатывал на жизнь тем, что выдавал себя за экстрасенса. На самом деле он просто очень хорошо понимал людей. Замечал мелочи, запоминал детали, читал жесты и быстро находил слабые места собеседников.

После встречи с серийным убийцей Кровавым Джоном его жизнь перевернулась. Преступник убил жену и дочь Джейна. После этого Патрик начал работать с правоохранительными органами и использовать свои способности, чтобы раскрывать преступления и приблизиться к человеку, который разрушил его семью. Именно Патрик Джейн сделал Бейкера известным далеко за пределами Австралии.

"Скарпетта"

В сериале "Скарпетта" Бейкер играет Бентона Уэсли — профайлер ФБР. Его партнершей по съемочной площадке стала Николь Кидман, исполнившая роль доктора Кей Скарпетты. По сюжету Скарпетта работает судмедэкспертом в Вирджинии. Она разбирается даже в сложных делах, где на первый взгляд почти нет зацепок.

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"Блейз"

В драме "Блейз" Бейкер сыграл Люка — отца 12-летней Блейз. Девочка случайно становится свидетельницей тяжкого преступления. После этого она замыкается в себе и почти не разговаривает с близкими. Отец видит, насколько сильно изменилась дочь, и старается быть рядом.

У Люка нет готового решения ее проблемы. Он просто поддерживает Блейз и хочет вернуть ей чувство безопасности. Для Бейкера это камерная семейная история, где нет привычного хитрого детектива или игры с подозреваемыми. Его герой — обычный отец, который переживает за своего ребенка.

"Дыхание"

Эта картина занимает особое место в фильмографии Бейкера. Он сыграл в ней главную роль, а также сам ее снял. Кроме того, актер работал над сценарием и продюсировал фильм. Бейкер сыграл Сандо — бывшего профессионального серфера. Он знакомится с двумя подростками, увлекающимися серфингом, и начинает их тренировать.

Для ребят Сандо становится человеком, у которого они учатся не только держаться на доске. Он подталкивает их быть смелее, пробовать новое и проверять собственные пределы. В фильме много моря, серфинга и австралийских пейзажей. А еще это возможность увидеть, как Бейкер работает не только как актер.

"Лимб"

В криминальном фильме "Лимб" Бейкер получил главную роль детектива Трэвиса Херли, который приезжает в маленький отдаленный городок, чтобы выяснить, что случилось с девушкой, пропавшей много лет назад. Старое дело вновь достают из архива, и детектив начинает беседовать с людьми, которые помнят те события.

В "Лимбе" Бейкер играет молчаливого и сосредоточенного детектива. Эта роль заметно отличается от Патрика Джейна из "Менталиста" — здесь гораздо меньше легкости и шуток.

Ранее мы писали о том, что "Менталист" завершился 11 лет назад, но в 2026 году сериал вновь привлек внимание после появления на Netflix. На фоне новой волны просмотров у поклонников возник вопрос о продолжении истории Патрика Джейна и возможном новом сезоне.

Также Новини.LIVE сообщали, что Патрик Джейн из "Менталиста" раскрывал дела благодаря наблюдательности, психологии и умению замечать то, что упускали другие. Похожие герои есть и в других детективных сериалах — они анализируют поведение людей, быстро находят нужные детали и помогают раскрывать сложные дела.