"Менталист" и "Доктор Хаус" — не единственные: 3 сериала с умными героями

Главные герои сериала "Менталист". Фото: скриншот из видео

В сериале "Менталист" было интересно наблюдать, какую мелочь заметит Патрик Джейн и как она поможет ему разобраться в деле. В "Докторе Хаусе" действовал похожий принцип: одна, на первый взгляд, неважная деталь могла стать ключом к правильному диагнозу. Если вам нравятся сериалы, где вместе с героями хочется искать подсказки и складывать все воедино, вот еще три варианта.

Редакция Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

Реклама

"Теория лжи"

Доктор Кел Лайтман видит то, что другие часто не замечают. Он много лет изучает поведение людей и умеет распознавать ложь по мимике, жестам, голосу и интонации. Но Лайтману важно не только понять, говорит ли человек неправду. Он пытается выяснить, зачем он это делает. Именно поэтому его знания нужны полиции и другим правоохранительным органам. Лайтман помогает разобраться в показаниях, найти противоречия и понять, что человек на самом деле скрывает.

"Кости"

Доктор Темперанс Бреннан работает судебным антропологом. Она исследует человеческие останки и по костям может установить немало подробностей о погибшем человеке. К Бреннан обращаются тогда, когда от тела почти ничего не осталось. Вместе с командой она пытается установить личность погибшего, причину смерти и обстоятельства преступления. В работе ей помогают современные технологии, научные знания и внимательность к деталям.

Ее напарник — агент ФБР Сили Бут. Он гораздо больше полагается на разговоры, опыт и собственную интуицию. Бреннан, напротив, доверяет фактам и научным доказательствам. Из-за разницы во взглядах они нередко спорят, но именно это различие в подходах помогает им раскрывать запутанные дела.

Читайте также:

"Белый воротничок"

Нил Кеффри — талантливый мошенник, который годами умел обводить людей вокруг пальца. Его все же ловит агент ФБР Питер Берк. Нил оказывается за решеткой, но вскоре сбегает оттуда, чтобы найти свою возлюбленную Кейт. Побег заканчивается новым арестом. Однако на этот раз Берк предлагает Кеффри сделку. Вместо возвращения в тюрьму Нил должен помогать ФБР ловить других мошенников.

Так бывший преступник становится консультантом Берка по делам, связанным с финансовыми махинациями, подделками и другими преступлениями "белых воротничков". На нем электронный браслет, а за его действиями следят. Однако знания Нила о мире мошенников оказываются слишком полезными, чтобы просто снова отправить его за решетку.

Ранее мы писали о том, какие сериалы о врачах, полицейских, пожарных и адвокатах можно посмотреть. В этих четырех сериалах упомянутые профессии становятся основой сюжета, а рабочие дела героев переплетаются с их личной жизнью.

Также Новини.LIVE сообщали, что "Менталист" завершился в 2015 году, но спустя 11 лет сериал вновь появился в топах Netflix. В марте 2026 года все семь сезонов стали доступны в нескольких странах, после чего зрители вновь начали обсуждать Патрика Джейна и возможное продолжение сериала.