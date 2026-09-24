"Остров проклятых"— лишь один из них: 5 культовых детективных фильмов

Фрагмент из фильма "Остров проклятых". Фото: скриншот из видео

Фильмы "Семь", "Остров проклятых" и "Невидимый гость" уже давно стали знакомыми названиями для тех, кто любит детективы с запутанным сюжетом и неожиданной развязкой. Но сильных картин в этом жанре гораздо больше. Некоторые из них вышли много лет назад, однако и сегодня их интересно смотреть.

Редакция Новини.LIVE расскажет о пяти фильмах, которые стоит вспомнить, — от классического "Китайского квартала" до психологического триллера "Остров проклятых".

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"Китайский квартал" (1974)

Джек Гиттс работает частным детективом в Лос-Анджелесе. Однажды к нему приходит женщина, которая представляется женой известного инженера Холлиса Малрея. Она подозревает мужа в измене и просит детектива проследить за ним. На первый взгляд, это обычное дело о супружеской неверности. Но гибель инженера, борьба за воду в городе и старые тайны постепенно приводят детектива к опасному заговору. Расследование меняется на глазах, а сам Гиттс оказывается там, где лучше бы не оказываться.

"Семь" (1995)

Опытный детектив Уильям Сомерсет готовится завершить карьеру. Перед уходом в отставку ему приходится поработать с молодым напарником Дэвидом Миллзом. Именно в это время в городе начинается серия жестоких убийств. Преступления не похожи на случайные нападения. Убийца оставляет после себя детали, указывающие на семь смертных грехов. Сомерсет и Миллз пытаются понять логику маньяка и успеть найти его до следующего преступления.

"Таинственная река" (2003)

Джимми, Шон и Дэвид выросли в одном районе Бостона. В детстве их объединяла дружба, но одно травматическое событие навсегда изменило жизнь Дэвида. Спустя годы трое мужчин почти не общаются.

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Их пути вновь пересекаются после убийства Кэти — дочери Джимми. Расследование поручают Шону, который стал полицейским. Тем временем Джимми сам пытается найти виновного. Когда подозрение падает на Дэвида, давняя история трех друзей вновь выходит на первый план. И на этот раз каждому из них приходится столкнуться с прошлым.

"Остров проклятых" (2009)

В 1954 году федеральные маршалы Тедди Дэниелс и Чак Оул отправляются на остров Шэттер, где расположена больница для особо опасных психически больных преступников. Оттуда при загадочных обстоятельствах исчезает пациентка Рэйчел Соландо. Тедди берется за поиски беглянки, но быстро замечает странные вещи. Сотрудники больницы ведут себя так, будто что-то скрывают, а ответы на простые вопросы получить непросто. К тому же расследование постоянно напоминает маршалу о его собственном прошлом. Постепенно Тедди начинает думать, что исчезновение пациентки может быть лишь частью гораздо более обширной истории.

"Невидимый гость" (2016)

Успешного бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве его любовницы Лауры Видаль. Мужчину находят рядом с телом, но он утверждает, что не помнит момент преступления. Дело быстро становится достоянием общественности, а Адриан пытается доказать, что его подставили. Для защиты он обращается к адвокату Вирджинии Гудман, которая берется за сложные дела и имеет безупречную репутацию. Она приезжает к Адриану накануне важного заседания, чтобы вместе восстановить события той ночи.

Но во время разговора становится ясно, что Адриан рассказывает далеко не все. Вирджинии приходится проверять каждую его версию и по частям восстанавливать картину событий.

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