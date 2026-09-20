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Главная Кино 4 сериала сентября для тех, кому мало обычных детективов и комедий

4 сериала сентября для тех, кому мало обычных детективов и комедий

Ua ru
20 сентября 2026 19:53
Что посмотреть в сентябре: возвращение "Джентльменов", новый сериал от Apple TV+ и еще 2 премьеры
Фрагмент из сериала "Джентльмены". Фото: скриншот из видео

Сентябрь принес сразу несколько премьер сериалов, которые трудно не заметить. Возвращаются "Джентльмены", готовится новый сезон "Американской истории ужасов", а Мэттью Макконехи и Вуди Харрельсон впервые сыграют персонажей, связанных с собственной забавной семейной теорией.

Новини.LIVE расскажет о сериалах, которые выходят в сентябре и уже привлекли внимание зрителей.

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"Джентльмены"

Сериал Гая Ричи получил второй сезон на Netflix. Также уже известно, что история продолжится и в третьем сезоне. По сюжету прошел год после событий первой части. Эдди, бывший военный, уже освоился с наследством и криминальным бизнесом, который достался ему вместе с поместьем.

Теперь он работает вместе с Сьюзи Гласс и хочет зарабатывать не только в Великобритании. Параллельно герои пытаются выйти на итальянский рынок, где их ждут новые сделки и опасные люди.

"Пропала без вести"

Австралийский сериал сочетает в себе детективную историю и психологический триллер. Его премьера состоялась в сентябре на Apple TV+. Иэн Ридли когда-то работал детективом, но после исчезновения маленькой дочери его жизнь пошла совсем по-другому. Прошло много лет, а мужчина до сих пор не знает, что случилось с Мэгги.

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Теперь Иэн работает диспетчером в полиции. Однажды он отвечает на звонок испуганной девочки-подростка. Мужчина слышит ее голос и думает, что узнал дочь, пропавшую много лет назад. Коллеги сомневаются, что Иэн прав. Но он решает проверить все сам. Мужчина начинает искать девушку и постепенно возвращается к делу, которое не смог забыть.

"Американская история ужасов", 13-й сезон

13-й сезон "Американской истории ужасов" стартует 24 сентября 2026 года. На этот раз зрителей ждет встреча со многими актерами, которых они уже видели в предыдущих сезонах.

В сериал возвращается Джессика Лэнг. В последний раз она появлялась в "Американской истории ужасов" в 2018 году. Вместе с ней снова сыграют Эван Питерс, Сара Полсон, Эмма Робертс, Анжела Бассетт и Кэти Бейтс.

Сара Полсон также вернется к роли Корделии Гуд — Верховной ведьмы. Еще одно знакомое лицо этого сезона — Ариана Гранде. Для певицы это первое появление во франшизе.

"Братья"

23 сентября на экраны выйдет комедийный сериал "Братья" с Мэттью Макконеги и Вуди Харрельсоном. Для двух друзей это особый проект: они знакомы более 30 лет и теперь играют самих себя, но в вымышленной истории. Толчком для сюжета стала настоящая семейная история Макконахи. Его мать как-то сказала, что хорошо знала отца Гаррельсона в тот период, когда мог быть зачат Мэттью. После этого друзья начали шутить, что, возможно, они на самом деле братья.

В сериале эта мысль уже не просто шутка. После того как свадьба дочери Вуди сорвалась, он вместе с семьей переезжает на техасское ранчо к Мэттью. Под одной крышей друзьям предстоит выяснить, есть ли между ними не только многолетняя дружба.

Ранее мы писали о том, что новый фильм Гая Ричи с Генри Кавиллом не смог собрать большую кассу в кинотеатрах, но после премьеры нашел свою аудиторию в интернете. "Грязные деньги" уже более 100 дней держатся в топ-25 платных фильмов Amazon в США.

Также Новини.LIVE сообщали о "Высоком потенциале" — американском детективном сериале о Морган, которая работает ночной уборщицей в полицейском участке. Ее способность замечать детали помогает расследовать дела, которые поначалу кажутся сложными даже для опытных следователей.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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