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Главная Кино Главные победители премии "Эмми-2026": 3 сериала, отмеченные академией

Главные победители премии "Эмми-2026": 3 сериала, отмеченные академией

Ua ru
17 сентября 2026 13:02
3 главных сериала на премии "Эмми-2026": кто победил в этом году
Логотип Emmy. Фото: скриншот из видео

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии "Эмми — 2026". В этом году наибольшее внимание привлекли сериалы "Питт", "Залив вдовы" и "Хочу секса. Сент-Луис". Кроме того, актер Ноа Уайли вновь получил награду за главную роль в драматическом сериале "Питт". Сам проект второй год подряд победил в главной драматической категории.

Новини.LIVE расскажет о том, какие еще сериалы стали лучшими в этом году.

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Какие сериалы получили главные награды на Emmy-2026

Комедийным сериалом года стала "Бухта вдовы" от Apple TV+. Мэттью Риз в этот вечер получил сразу две статуэтки. Он победил в категории за роль в "Бухте вдовы", а также получил награду за мини-сериал Netflix "Зверь во мне". Таким образом, Риз стал первым актером в истории "Эмми", которому удалось за один сезон победить в двух категориях за главные мужские роли.

Пятую награду подряд в категории "Лучшая актриса комедийного сериала" получила Джин Смарт за сериал "Хитрости". В категории мини-сериалов победил "Хочу секса. Сент-Луис". Ниже — полный список сериалов, которые в этом году претендовали на главные награды.

Лучший драматический сериал

Победитель — "Питт" (The Pitt).

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  • "Дипломатка" (The Diplomat)
  • "Позолоченный век" (The Gilded Age)
  • "Рыцарь Семи Королевств" (A Knight of the Seven Kingdoms)
  • "Рай" (Paradise)
  • "Единная" (Pluribus)
  • "Хромые лошади" (Slow Horses)
  • "Друзья и соседи" (Your Friends & Neighbors)

Лучший комедийный сериал

Победитель — "Залив вдовы" (Widow's Bay).

  • "Начальная школа «Эбботт»" (Abbott Elementary)
  • "Медведь" (The Bear)
  • "Хитрости" (Hacks)
  • "У Марго проблемы с деньгами" (Margo's Got Money Troubles)
  • "Никто этого не хочет" (Nobody Wants This)
  • "Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building)
  • "Правдивая терапия" (Shrinking)

Лучший мини-сериал или сериал-антология

Победитель — "Хочу секса. Сент-Луис" (DTF St. Louis).

  • "Все ее вина" (All Her Fault)
  • "Зверь во мне" (The Beast in Me)
  • "Ссора2 (Beef)
  • "История любви: Джон Ф. Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт" (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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