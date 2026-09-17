3 главных сериала на премии "Эмми-2026": кто победил в этом году

Логотип Emmy. Фото: скриншот из видео

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии "Эмми — 2026". В этом году наибольшее внимание привлекли сериалы "Питт", "Залив вдовы" и "Хочу секса. Сент-Луис". Кроме того, актер Ноа Уайли вновь получил награду за главную роль в драматическом сериале "Питт". Сам проект второй год подряд победил в главной драматической категории.

Новини.LIVE расскажет о том, какие еще сериалы стали лучшими в этом году.

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Какие сериалы получили главные награды на Emmy-2026

Комедийным сериалом года стала "Бухта вдовы" от Apple TV+. Мэттью Риз в этот вечер получил сразу две статуэтки. Он победил в категории за роль в "Бухте вдовы", а также получил награду за мини-сериал Netflix "Зверь во мне". Таким образом, Риз стал первым актером в истории "Эмми", которому удалось за один сезон победить в двух категориях за главные мужские роли.

Пятую награду подряд в категории "Лучшая актриса комедийного сериала" получила Джин Смарт за сериал "Хитрости". В категории мини-сериалов победил "Хочу секса. Сент-Луис". Ниже — полный список сериалов, которые в этом году претендовали на главные награды.

Лучший драматический сериал

Победитель — "Питт" (The Pitt).

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"Дипломатка" (The Diplomat)

"Позолоченный век" (The Gilded Age)

"Рыцарь Семи Королевств" (A Knight of the Seven Kingdoms)

"Рай" (Paradise)

"Единная" (Pluribus)

"Хромые лошади" (Slow Horses)

"Друзья и соседи" (Your Friends & Neighbors)

Лучший комедийный сериал

Победитель — "Залив вдовы" (Widow's Bay).

"Начальная школа «Эбботт»" (Abbott Elementary)

"Медведь" (The Bear)

"Хитрости" (Hacks)

"У Марго проблемы с деньгами" (Margo's Got Money Troubles)

"Никто этого не хочет" (Nobody Wants This)

"Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building)

"Правдивая терапия" (Shrinking)

Лучший мини-сериал или сериал-антология

Победитель — "Хочу секса. Сент-Луис" (DTF St. Louis).

"Все ее вина" (All Her Fault)

"Зверь во мне" (The Beast in Me)

"Ссора2 (Beef)

"История любви: Джон Ф. Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт" (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)

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