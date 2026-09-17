3 главных сериала на премии "Эмми-2026": кто победил в этом году

Главные победители премии "Эмми-2026": 3 сериала, отмеченные академией
В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии "Эмми — 2026". В этом году наибольшее внимание привлекли сериалы "Питт", "Залив вдовы" и "Хочу секса. Сент-Луис". Кроме того, актер Ноа Уайли вновь получил награду за главную роль в драматическом сериале "Питт". Сам проект второй год подряд победил в главной драматической категории.
Новини.LIVE расскажет о том, какие еще сериалы стали лучшими в этом году.
Какие сериалы получили главные награды на Emmy-2026
Комедийным сериалом года стала "Бухта вдовы" от Apple TV+. Мэттью Риз в этот вечер получил сразу две статуэтки. Он победил в категории за роль в "Бухте вдовы", а также получил награду за мини-сериал Netflix "Зверь во мне". Таким образом, Риз стал первым актером в истории "Эмми", которому удалось за один сезон победить в двух категориях за главные мужские роли.
Пятую награду подряд в категории "Лучшая актриса комедийного сериала" получила Джин Смарт за сериал "Хитрости". В категории мини-сериалов победил "Хочу секса. Сент-Луис". Ниже — полный список сериалов, которые в этом году претендовали на главные награды.
Лучший драматический сериал
Победитель — "Питт" (The Pitt).
- "Дипломатка" (The Diplomat)
- "Позолоченный век" (The Gilded Age)
- "Рыцарь Семи Королевств" (A Knight of the Seven Kingdoms)
- "Рай" (Paradise)
- "Единная" (Pluribus)
- "Хромые лошади" (Slow Horses)
- "Друзья и соседи" (Your Friends & Neighbors)
Лучший комедийный сериал
Победитель — "Залив вдовы" (Widow's Bay).
- "Начальная школа «Эбботт»" (Abbott Elementary)
- "Медведь" (The Bear)
- "Хитрости" (Hacks)
- "У Марго проблемы с деньгами" (Margo's Got Money Troubles)
- "Никто этого не хочет" (Nobody Wants This)
- "Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building)
- "Правдивая терапия" (Shrinking)
Лучший мини-сериал или сериал-антология
Победитель — "Хочу секса. Сент-Луис" (DTF St. Louis).
- "Все ее вина" (All Her Fault)
- "Зверь во мне" (The Beast in Me)
- "Ссора2 (Beef)
- "История любви: Джон Ф. Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт" (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)
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