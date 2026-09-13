Лучшего финала еще не было: что известно о новом сериале BBC с звездой "Игры престолов"

Кит Харрингтон. Фото: скриншот из видео

Роман Чарльза Диккенса "Повесть о двух городах" вновь был экранизирован. На этот раз по мотивам произведения снят короткометражный сериал для MGM+. Премьера состоялась 6 сентября. Главную роль исполнил Кит Харрингтон, которого зрители хорошо знают по образу Джона Сноу в "Игре престоло". На этот раз актер сыграл совершенно другого героя — лондонского адвоката Сидни Картона.

Новини.LIVE расскажет об этом мини-сериале подробнее.

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Новый мини-сериал со звездой "Игры престолов"

Люси Манетт много лет была уверена, что ее отец умер. Все меняется после встречи с французским эмигрантом Шарлем Д'Эрбле. Он рассказывает девушке, что ее отец может быть жив.

Но как только Люси узнает об этом, возникает новая проблема. Самого Д'Эрбле арестовывают. Мужчину обвиняют в измене, и теперь ему грозит серьезное наказание. Помочь ему пытается адвокат Сидни Картон. Пока он работает над делом, между героями постепенно завязывается сложная личная история. Люси оказывается в центре отношений, в которых далеко не все можно назвать взаимным.

События сериала разворачиваются в период, когда Франция стоит на пороге революции. Страну охватывает все большее недовольство, а противостояние между людьми разных взглядов становится все более острым.

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Кто работал над сериалом

Над проектом работали Federation Stories и Thriker Films при поддержке BBC One. Режиссером стал Ричард Кларк. Ранее он работал над "Доктором Кто" и "Чужестранкой".

Создатели не стали превращать историю в стремительный приключенческий сериал. В центре остались персонажи, их отношения и события той эпохи. Визуально проект выдержан в мрачных тонах, что хорошо подходит к сюжету.

После выхода первой серии "Повесть о двух городах" получила 7,5 балла на IMDb. На Rotten Tomatoes отзывов пока немного, поэтому говорить об окончательной оценке сериала еще рано.

Впрочем, первые отзывы уже привлекли внимание. В одном из отзывов хвалят кульминацию и финал истории, называя их очень сильными.

Когда выйдут все серии

Сезон состоит всего из четырех эпизодов. Первый, "Recalled to Life", вышел 6 сентября. Остальные серии появятся по следующему графику:

13 сентября — «Malunion»;

20 сентября — «Mother's Ruin»;

27 сентября — «Resurrection Man».

Поэтому уже в конце сентября сериал можно будет посмотреть полностью. Если не хочется ждать выхода каждой серии, достаточно дождаться 27 сентября — именно тогда выйдет финальный эпизод.

Ранее мы писали о том, что в сентябре 2026 года в украинский прокат выйдут четыре новых фильма. Среди них — фантастическая история о мальчике, триллер с похищением, картина о пришельцах и новая часть "Дома ужаса".

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