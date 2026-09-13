Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Звезда "Игры престолов" в новом сериале BBC: финал обещает удивить

Звезда "Игры престолов" в новом сериале BBC: финал обещает удивить

Ua ru
13 сентября 2026 05:24
Лучшего финала еще не было: что известно о новом сериале BBC с звездой "Игры престолов"
Кит Харрингтон. Фото: скриншот из видео

Роман Чарльза Диккенса "Повесть о двух городах" вновь был экранизирован. На этот раз по мотивам произведения снят короткометражный сериал для MGM+. Премьера состоялась 6 сентября. Главную роль исполнил Кит Харрингтон, которого зрители хорошо знают по образу Джона Сноу в "Игре престоло". На этот раз актер сыграл совершенно другого героя — лондонского адвоката Сидни Картона.

Новини.LIVE расскажет об этом мини-сериале подробнее.

Реклама

Новый мини-сериал со звездой "Игры престолов"

Люси Манетт много лет была уверена, что ее отец умер. Все меняется после встречи с французским эмигрантом Шарлем Д'Эрбле. Он рассказывает девушке, что ее отец может быть жив.

Но как только Люси узнает об этом, возникает новая проблема. Самого Д'Эрбле арестовывают. Мужчину обвиняют в измене, и теперь ему грозит серьезное наказание. Помочь ему пытается адвокат Сидни Картон. Пока он работает над делом, между героями постепенно завязывается сложная личная история. Люси оказывается в центре отношений, в которых далеко не все можно назвать взаимным.

События сериала разворачиваются в период, когда Франция стоит на пороге революции. Страну охватывает все большее недовольство, а противостояние между людьми разных взглядов становится все более острым.

Читайте также:

Кто работал над сериалом

Над проектом работали Federation Stories и Thriker Films при поддержке BBC One. Режиссером стал Ричард Кларк. Ранее он работал над "Доктором Кто" и "Чужестранкой".

Создатели не стали превращать историю в стремительный приключенческий сериал. В центре остались персонажи, их отношения и события той эпохи. Визуально проект выдержан в мрачных тонах, что хорошо подходит к сюжету.

После выхода первой серии "Повесть о двух городах" получила 7,5 балла на IMDb. На Rotten Tomatoes отзывов пока немного, поэтому говорить об окончательной оценке сериала еще рано.

Впрочем, первые отзывы уже привлекли внимание. В одном из отзывов хвалят кульминацию и финал истории, называя их очень сильными.

Когда выйдут все серии

Сезон состоит всего из четырех эпизодов. Первый, "Recalled to Life", вышел 6 сентября. Остальные серии появятся по следующему графику:

  • 13 сентября — «Malunion»;
  • 20 сентября — «Mother's Ruin»;
  • 27 сентября — «Resurrection Man».

Поэтому уже в конце сентября сериал можно будет посмотреть полностью. Если не хочется ждать выхода каждой серии, достаточно дождаться 27 сентября — именно тогда выйдет финальный эпизод.

Ранее мы писали о том, что в сентябре 2026 года в украинский прокат выйдут четыре новых фильма. Среди них — фантастическая история о мальчике, триллер с похищением, картина о пришельцах и новая часть "Дома ужаса".

Также Новини.LIVE сообщали о детективных сериалах, которые можно посмотреть за один вечер, не растягивая сюжет на десятки серий. В этой подборке — три проекта по семь эпизодов, но сюжеты в них совершенно разные.

Игра престолов Кит Хэрингтон новый сериал сериалы с высоким рейтингом лучшие сериалы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации