Сериалы на субботу и воскресенье: 4 мини-сериала с завершенным сюжетом

Фрагмент из сериала "Юношество". Фото: скриншот из видео

Впереди два свободных дня, так что можно наконец посмотреть сериал, до которого давно не доходили руки. Если не хочется начинать сериал на несколько сезонов, вот четыре мини-сериала. В каждом из них не так много эпизодов, а сюжет уже завершен. То есть после финала не придется ждать, когда выйдет следующий сезон.

Редакция Новини.LIVE расскажет о самых увлекательных историях за последние годы.

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"Однажды ночью"

После вечеринки парень проводит ночь с незнакомой девушкой. Утром он просыпается и находит ее мертвой рядом с собой. Объяснить, что произошло, он не может. Все улики указывают на него, поэтому главному герою приходится доказывать, что он не убивал девушку. Мини-сериал состоит из 8 серий.

"Гамбит королевы"

Кэтрин Парр стала шестой женой Генриха VIII. Когда король отправляется на войну, она остается управлять страной в качестве регента. Женщина хорошо знает, на что способен ее муж, поэтому понимает, насколько опасной может стать ее ситуация.

Когда Генрих возвращается, его состояние ухудшается еще больше. Он все сильнее подозревает окружающих и ищет врагов там, где их нет. Кэтрин понимает, что теперь ей нужно не просто удержать власть, но и спасти себя. В сериале 7 эпизодов.

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"Юность"

Жизнь семьи Миллеров меняется после страшного события в их городе. 13-летнего Джейми обвиняют в убийстве одноклассницы и арестовывают. Его отец пытается понять, что произошло, а полиция и социальные службы начинают разбираться в этом деле.

В ходе расследования взрослые узнают больше о жизни подростков, их проблемах и взаимном влиянии. То, что сначала казалось понятным, постепенно приобретает совершенно иной облик. Британский мини-сериал "Юность" состоит всего из 4 серий.

"Первобытная Америка"

События разворачиваются в Америке 1850-х годов. Переселенцы отправляются на запад в поисках новой жизни, но вместо легкого пути их ждет борьба за выживание. Их ждут дикая природа, тяжелые условия и конфликты с местными племенами.

Ранее мы писали о том, что девять сезонов могут отпугнуть, если не хочется начинать сериал, у которого впереди сотни эпизодов. Но сериал "9-1-1" держится не только на экстренных вызовах — в центре внимания также жизнь спасателей, полицейских и медиков, их отношения и личные проблемы.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Apple TV+ есть сериалы, которые легко пропустить, если не следить за новинками платформы. Среди них — криминальные драмы, триллеры и фантастические истории, получившие высокие оценки критиков и зрителей.