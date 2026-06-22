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Главная Кино 4 лучших сериала на Apple TV+, о которых жаль не знать

4 лучших сериала на Apple TV+, о которых жаль не знать

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 12:48
4 легендарных сериала с высокими рейтингами от Apple TV+
Фрагмент из сериала "Единая". Коллаж: Новини.LIVE

На Apple TV+ регулярно выходят проекты, которые обсуждают во всем мире, а многие из них получают высокие оценки как от критиков, так и от обычных зрителей. Если не знаете, что посмотреть сегодня вечером, обратите внимание на эти увлекательные истории.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

"Мыс страха"

Спокойная жизнь семьи Боуденов рушится после возвращения на свободу Макса Кейди. Мужчина убежден, что именно из-за них оказался за решеткой, поэтому решает свести счеты за прошлое. Его месть не похожа на мгновенную вспышку злости — он методично подбирается к своим жертвам, превращая их жизнь в сплошной кошмар. Напряжение растет с каждой серией, а ощущение опасности не отпускает до самого финала.

"Единственная"

Кэрол Стурка давно стала успешной писательницей, но сама не считает свои романы чем-то особенным. Во время промо-тура новой книги она оказывается в небольшом городке, где все выглядит слишком идеально. Местные жители постоянно улыбаются, не конфликтуют и кажутся невероятно счастливыми. Со временем Кэрол начинает понимать, что за этой странной гармонией скрывается нечто гораздо более тревожное. Ей предстоит разобраться, что происходит на самом деле и можно ли изменить ситуацию.

"Слепота"

В мире, где человечество давно утратило способность видеть, рождение детей со зрением становится событием, способным изменить все. Баба Восс понимает, что его семья оказывается под угрозой, ведь о существовании близнецов быстро узнают те, кто стремится использовать их дар в своих целях. Чтобы спасти детей, он отправляется в опасное путешествие. На этом пути придется столкнуться с врагами, предательством и сложными решениями, от которых зависит будущее всей семьи.

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"Перехваченный рейс"

Обычный авиаперелет из Дубая в Лондон превращается в настоящее испытание, когда самолет захватывают преступники. Среди пассажиров оказывается Сэм Нельсон — опытный переговорщик, привыкший разрешать конфликты словами. Пока экипаж и пассажиры пытаются понять, что происходит, он берет инициативу в свои руки. Сэм постепенно выясняет намерения похитителей, ищет слабые места в их плане и делает все возможное, чтобы спасти людей на борту. Сериал держит в напряжении практически без передышки.

Ранее мы писали о том, какой детектив на Netflix затянет с первых минут. В материале расскажем подробнее о сюжете и главных героях.

Также Новини.LIVE сообщали, что интересного можно посмотреть на HBO Max. Речь идет об увлекательном детективном сериале, состоящем из четырех сезонов.

сериал новинки на Apple TV+ лучшие сериалы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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