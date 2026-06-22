4 легендарні серіали із високими рейтингами від Apple TV+

Фрагмент з серіалу "Єдина". Колаж: Новини.LIVE

На Apple TV+ регулярно виходять проєкти, які обговорюють у всьому світі, а багато з них отримують високі оцінки як від критиків, так і від звичайних глядачів. Якщо не знаєте, що подивитися найближчим вечором, зверніть увагу на ці захопливі історії.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

"Мис страху"

Спокійне життя родини Боуденів руйнується після повернення на волю Макса Кейді. Чоловік переконаний, що саме через них опинився за ґратами, тому вирішує поквитатися за минуле. Його помста не схожа на миттєвий спалах злості — він методично підбирається до своїх жертв, перетворюючи їхнє життя на суцільний кошмар. Напруга зростає з кожною серією, а відчуття небезпеки не відпускає до самого фіналу.

"Єдина"

Керол Стурка давно стала успішною письменницею, але сама не вважає свої романи чимось особливим. Під час промотуру нової книги вона опиняється в невеликому містечку, де все має надто ідеальний вигляд. Місцеві жителі постійно усміхаються, не конфліктують і здаються неймовірно щасливими. Згодом Керол починає розуміти, що за цією дивною гармонією приховується дещо значно тривожніше. Їй доведеться розібратися, що відбувається насправді та чи можна змінити ситуацію.

"Сліпота"

У світі, де людство давно втратило здатність бачити, народження дітей із зором стає подією, здатною змінити все. Баба Восс розуміє, що його родина опиняється під загрозою, адже про існування близнюків швидко дізнаються ті, хто прагне використати їхній дар у власних цілях. Щоб урятувати дітей, він вирушає в небезпечну подорож. На цьому шляху доведеться зіткнутися з ворогами, зрадами та складними рішеннями, від яких залежить майбутнє всієї сім'ї.

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"Перехоплений рейс"

Звичайний авіапереліт із Дубая до Лондона перетворюється на справжнє випробування, коли літак захоплюють злочинці. Серед пасажирів опиняється Сем Нельсон — досвідчений переговорник, який звик розв'язувати конфлікти словами. Поки екіпаж і пасажири намагаються зрозуміти, що відбувається, він бере ініціативу у свої руки. Сем поступово вивчає наміри викрадачів, шукає слабкі місця в їхньому плані та робить усе можливе, щоб урятувати людей на борту. Серіал тримає в напрузі практично без перепочинку.

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