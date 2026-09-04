Серіал на суботу й неділю: 4 мінісеріали із завершеним сюжетом

Фрагмент з серіалу "Юнацтво". Фото: скриншот з відео

Попереду два вільні дні, тож можна нарешті подивитися серіал, до якого давно не доходили руки. Якщо не хочеться починати історію на кілька сезонів, ось чотири мінісеріали. У кожному небагато епізодів, а сюжет уже має завершення. Тобто після фіналу не доведеться шукати, коли вийде наступний сезон.

Редакція Новини.LIVE розповість про найзахопливіші історії останніх років.

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"Одного разу вночі"

Після вечірки хлопець проводить ніч із незнайомою дівчиною. Вранці він прокидається й знаходить її мертвою поруч із собою. Пояснити, що сталося, він не може. Усі докази вказують на нього, тому головному герою доводиться доводити, що він не вбивав дівчину. Мінісеріал складається з 8 серій.

"Гамбіт королеви"

Кетрін Парр стала шостою дружиною Генріха VIII. Коли король вирушає на війну, вона залишається керувати країною як регент. Жінка добре знає, на що здатен її чоловік, тому розуміє, наскільки небезпечною може стати її ситуація.

Коли Генріх повертається, його стан стає ще гіршим. Він дедалі більше підозрює оточення та шукає ворогів там, де їх немає. Кетрін розуміє, що тепер їй потрібно не просто втримати владу, а й урятувати себе. У серіалі 7 епізодів.

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"Юнацтво"

Життя родини Міллерів змінюється після страшної події у їхньому місті. 13-річного Джеймі звинувачують у вбивстві однокласниці та заарештовують. Його батько намагається зрозуміти, що сталося, а поліція і соціальні служби починають розбиратися в цій справі.

Під час розслідування дорослі дізнаються більше про життя підлітків, їхні проблеми та вплив одне на одного. Те, що спочатку здавалося зрозумілим, поступово набуває зовсім іншого вигляду. Британський мінісеріал "Юнацтво" має лише 4 серії.

"Первісна Америка"

Події розгортаються в Америці 1850-х років. Переселенці вирушають на захід у пошуках нового життя, але замість легкого шляху отримують боротьбу за виживання. На них чекають дика природа, важкі умови та конфлікти з місцевими племенами.

Раніше ми писали про те, що дев’ять сезонів можуть відлякати, якщо не хочеться починати серіал із сотнями епізодів попереду. Але серіал "9-1-1" тримається не лише на екстрених викликах — у центрі також життя рятувальників, поліцейських і медиків, їхні стосунки та особисті проблеми.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Apple TV+ є серіали, які легко пропустити, якщо не стежити за новинками платформи. Серед них — кримінальні драми, трилери та фантастичні історії, які отримали високі оцінки критиків і глядачів.