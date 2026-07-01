4 атмосферних серіали про містечка, які краще об'їжджати стороною

Фрагменти з серіалу "Касл-Рок". Колаж: Новини.LIVE

Після деяких серіалів звичайні маленькі містечка вже не здаються такими безпечними. Саме до таких належить "Ззовні" — історія, яка змушує сумніватися в реальності того, що відбувається на екрані. Якщо вам сподобався цей серіал, варто звернути увагу ще на кілька схожих проєктів, де за тихими вулицями та привітними мешканцями приховані страшні секрети.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

"Ззовні"

Сім'я Метьюзів вирушає у звичайну подорож, яка раптово перетворюється на кошмар. Після аварії вони опиняються у дивному містечку, звідки ніхто не може вибратися. Дорога постійно повертає людей назад, а з настанням темряви з лісу виходять істоти, від яких неможливо сховатися без спеціального захисту.

Новоприбулі швидко розуміють, що виживання тут залежить від місцевих правил. Але головне питання залишається без відповіді: що це за місце і чому воно не відпускає своїх мешканців?

"Сосни"

Федеральний агент Ітан Берк приїжджає до невеликого містечка Вейворд-Пайнс, щоб знайти двох зниклих колег. Здавалося б, звичайне службове завдання, але дуже скоро він розуміє, що тут усе не так, як здається. Місцеві поводяться дивно, відповіді на прості запитання ніхто не дає, а спроби покинути місто ні до чого не приводять. Чим глибше Берк занурюється в розслідування, тим більше моторошних деталей відкривається перед ним.

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"Касл-Рок"

Події розгортаються у містечку, добре знайомому шанувальникам творчості Стівена Кінга. Після смерті начальника в'язниці Шоушенк працівники знаходять у закинутій частині будівлі загадкового хлопця, який роками перебував у повній ізоляції.

Він майже не говорить і називає лише одне ім'я — адвоката Генрі Дівера. Чоловік повертається до рідного міста, яке давно намагався забути, але незабаром стає зрозуміло, що минуле не збирається його відпускати.

"Хемлок Гроув"

Спокій маленького містечка порушує жорстоке вбивство молодої дівчини. Поліція намагається знайти злочинця, але серед місцевих швидко поширюються чутки про надприродні сили та перевертнів. Поступово розслідування відкриває темний бік Хемлок Гроув. За фасадом звичайного провінційного життя ховаються давні секрети, дивні родини та історії, які багато років ніхто не наважувався озвучувати.

Усі ці серіали об'єднує одна річ: вони показують, що найбільша небезпека часто ховається не у великих мегаполісах, а в маленьких містечках, де кожен знає одне одного і водночас приховує набагато більше, ніж готовий розповісти.

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