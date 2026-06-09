2 недооцінені серіали з високими рейтингами: що подивитися

Фрагмент з серіалу "Вічність". Кадр з відео

Часто дійсно хороші серіали залишаються в тіні гучних прем'єр і медійного шуму. Якщо ви втомилися гортати стрічку в пошуках чогось дійсно захопливого, ось дві чудові історії. Вони мають високі оцінки від глядачів, а головне цікавий сюжет, який не відпускає до останньої хвилини, хоча свого часу вони не отримали заслуженої популярності.

Новини.LIVE пояснить детальніше, про які проєкти йде мова.

"Вічність"

Головний герой Генрі Морган працює звичайним судово-медичним експертом у Нью-Йорку. Він ігнорує мобільні телефони, не сідає за кермо автомобіля і взагалі нагадує людину з іншої епохи. І це не просто імідж — Генрі живе на цьому світі вже дві сотні років і чомусь зовсім не старіє.

Він з легкістю розгадує найскладніші кримінальні ребуси, але його головна загадка — власне безсмертя, природу якого він намагається збагнути. Серіал додає ще інтриги тим, що кожна серія — це нова окрема справа, тому необов'язково судомно згадувати, що відбувалося три епізоди тому. Паралельно з цим нас через спогади та флешбеки занурюють у минуле Генрі. Це такий собі атмосферний екскурс у те, як змінювався світ та життя людей протягом останніх двох століть.

"Медічі: Володарі Флоренції"

Тут ми переносимося у Флоренцію п'ятнадцятого століття — епіцентр брудних політичних ігор, змов та боротьби за вплив, де будь-яка помилка коштує життя. У центрі сюжету опиняється молодий Лоренцо Медічі, на чиї плечі лягає величезний та небезпечний спадок його заможної родини.

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Йому доводиться балансувати на межі: з одного боку, він є щирим покровителем мистецтва та культури, який прагне дати місту прекрасне майбутнє, з іншого — жорстким прагматиком, змушеним відбивати атаки підступних ворогів. Коли найближчі люди зраджують, а довіра стає розкішшю, Лоренцо доводиться ухвалювати складні рішення та йти до кінця, щоб не втратити все. Це сильна історична драма про те, як влада змінює людину.

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