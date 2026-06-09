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Главная Кино 2 недооцененных сериала, которые заслуживают гораздо большего внимания

2 недооцененных сериала, которые заслуживают гораздо большего внимания

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 10:00
2 недооцененных сериала с высокими рейтингами: что посмотреть
Фрагмент из сериала "Вечность". Кадр из видео

Часто действительно хорошие сериалы остаются в тени громких премьер и медийного шума. Если вы устали листать ленту в поисках чего-то действительно увлекательного, вот две замечательные истории. Они имеют высокие оценки от зрителей, а главное интересный сюжет, который не отпускает до последней минуты, хотя в свое время они не получили заслуженной популярности.

Новини.LIVE объяснит подробнее, о каких проектах идет речь.

"Вечность"

Главный герой Генри Морган работает обычным судебно-медицинским экспертом в Нью-Йорке. Он игнорирует мобильные телефоны, не садится за руль автомобиля и вообще напоминает человека из другой эпохи. И это не просто имидж — Генри живет на этом свете уже две сотни лет и почему-то совсем не стареет.

Он с легкостью разгадывает самые сложные криминальные ребусы, но его главная загадка — собственное бессмертие, природу которого он пытается понять. Сериал добавляет еще интриги тем, что каждая серия — это новое отдельное дело, поэтому необязательно судорожно вспоминать, что происходило три эпизода назад. Параллельно с этим нас через воспоминания и флешбеки погружают в прошлое Генри. Это некий атмосферный экскурс в то, как менялся мир и жизнь людей в течение последних двух веков.

"Медичи: Властелины Флоренции"

Здесь мы переносимся во Флоренцию пятнадцатого века — эпицентр грязных политических игр, заговоров и борьбы за влияние, где любая ошибка стоит жизни. В центре сюжета оказывается молодой Лоренцо Медичи, на чьи плечи ложится огромное и опасное наследство его богатой семьи.

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Ему приходится балансировать на грани: с одной стороны, он является искренним покровителем искусства и культуры, стремящимся дать городу прекрасное будущее, с другой — жестким прагматиком, вынужденным отражать атаки коварных врагов. Когда самые близкие люди предают, а доверие становится роскошью, Лоренцо приходится принимать сложные решения и идти до конца, чтобы не потерять все. Это сильная историческая драма о том, как власть меняет человека.

Ранее мы писали о том, какие сериалы посмотреть фанатам историй о людях с суперсилой. Отобрали самые оригинальные сюжеты.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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