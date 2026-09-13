Кращого фіналу ще не було: що відомо про новий серіал BBC із зіркою "Гри престолів"

Кіт Гарінгтон. Фото: скриншот з відео

Роман Чарльза Діккенса "Повість про двоє міст" знову отримав екранізацію. Цього разу історію перетворили на короткий серіал для MGM+. Прем'єра відбулася 6 вересня. Головну роль виконав Кіт Гарінгтон, якого глядачі добре знають його за образом Джона Сноу в "Грі престолів". Цього разу актор зіграв зовсім іншого героя — лондонського адвоката Сідні Картона.

Новини.LIVE розповість про цей мінісеріал детальніше.

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Новий мінісеріал з зіркою "Гри престолів"

Люсі Манетт багато років була впевнена, що її батько помер. Все змінюється після зустрічі з французьким емігрантом Шарлем Д'Ербле. Він розповідає дівчині, що її батько може бути живим.

Та щойно Люсі отримує цю новину, виникає нова проблема. Самого Д'Ербле заарештовують. Чоловіка звинувачують у зраді, і тепер йому загрожує серйозне покарання. Допомогти йому намагається адвокат Сідні Картон. Поки він працює над справою, між героями поступово виникає складна особиста історія. Люсі опиняється в центрі стосунків, у яких далеко не все можна назвати взаємним.

Події серіалу розгортаються в період, коли Франція стоїть на порозі революції. Країну охоплює дедалі більше невдоволення, а протистояння між людьми різних поглядів стає гострішим.

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Хто працював над серіалом

Над проєктом працювали Federation Stories і Thriker Films за підтримки BBC One. Режисером став Річард Кларк. Раніше він працював над "Доктором Хто" та "Чужоземкою".

Творці не стали перетворювати історію на стрімкий пригодницький серіал. У центрі залишилися персонажі, їхні стосунки та події тієї епохи. Візуально проєкт витриманий у похмурих тонах, що добре пасує до сюжету.

Після виходу першої серії "Повість про двоє міст" отримала 7,5 бала на IMDb. На Rotten Tomatoes відгуків поки небагато, тому говорити про остаточну оцінку серіалу ще зарано.

Втім, перші реакції вже привернули увагу. Один із відгуків хвалить кульмінацію та фінал історії, називаючи їх дуже сильними.

Коли вийдуть усі серії

Сезон складається лише з чотирьох епізодів. Перший, "Recalled to Life", вийшов 6 вересня. Решта серій з'являться за таким графіком:

13 вересня — "Malunion";

20 вересня — "Mother's Ruin";

27 вересня — "Resurrection Man".

Тому вже наприкінці вересня серіал можна буде подивитися повністю. Якщо не хочеться чекати виходу кожної серії, достатньо дочекатися 27 вересня — саме тоді з'явиться фінальний епізод.

Раніше ми писали про те, що у вересні 2026 року в український прокат вийдуть чотири нові фільми. Серед них — фантастична історія про хлопчика, трилер із викраденням, стрічка про прибульців і нова частина "Оселі зла".

Також Новини.LIVE повідомляли про детективні серіали, які можна переглянути за один вечір, не розтягуючи історію на десятки серій. У цій добірці — три проєкти по сім епізодів, але сюжети в них зовсім різні.