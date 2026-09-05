Кіноафіша вересня 2026 року: які фільми виходять цього місяця

Головний герой фільму "Оселя зла". Фото: скриншот з відео

У вересні в кінотеатрах буде що подивитися. На екрани виходять чотири зовсім різні історії — від дивної фантазії про хлопчика та звичайні речі навколо нього до трилерів із викраденням, прибульцями та мутованими істотами. Прем’єри розтягнуться майже на весь місяць, тож новинки з’являтимуться щотижня.

Редакція Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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"Таємне життя речей" — прем’єра 3 вересня

Після смерті батька хлопчик намагається впоратися з самотністю та знайти спосіб знову відчути близькість із кимось. Його дедалі більше цікавлять звичайні речі навколо. Він уявляє, що може розмовляти з ними, і так створює для себе окремий світ.

"Надія" — прем’єра 10 вересня

Життя мешканців Хоуп-Гарбор змінюється після появи дивної істоти. Вона приходить у містечко разом із невідомою хворобою, яка швидко поширюється серед людей. Спочатку жителі не розуміють, із чим мають справу. Страх поступово охоплює містечко і щоб вистояти, люди змушені триматися разом і протистояти істоті, з якою раніше ніхто не стикався.

"Біжи!" — прем’єра 17 вересня

Головною героїнею фільму є успішна адвокатка у виконанні Ґаль Ґадот. Її сина викрадають, а жінка отримує чіткі вказівки від злочинця. Вона має виконувати його вимоги, якщо хоче повернути дитину живою. На все відведено зовсім мало часу. Адвокатці доводиться стрімко пересуватися Лондоном і ризикувати собою заради порятунку сина. Одна помилка може коштувати їй найдорожчого.

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"Оселя зла" — прем’єра 18 вересня

Звичайна поїздка кур’єра обертається для нього боротьбою за життя. Чоловік отримує завдання доставити посилку до лікарні, розташованої далеко від міста. На місці він опиняється серед людей, які зіткнулися зі спалахом небезпечної хвороби. Незабаром ситуація виходить з-під контролю. Кур’єру доводиться пробиратися крізь хаос і рятуватися від мутованих істот, які становлять смертельну загрозу.

Раніше ми писали про те, що на Netflix у 2026 році вийшли серіали про людей із надздібностями, поліцейські розслідування, шахраїв і колишніх спецпризначенців. Серед них — "Диво-дурні", "Учитель під прикриттям" і "Гнів".

Також Новини.LIVE повідомляли, чому не варто пропустити серіал "Полювання". Історія починається зі звичайної поїздки друзів на полювання, але все змінюється після нападу невідомої групи. Франку та його друзям доводиться захищатися.