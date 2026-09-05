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Главная Кино Какие фильмы выходят в кино в сентябре 2026 года

Какие фильмы выходят в кино в сентябре 2026 года

Ua ru
5 сентября 2026 20:49
Киноафиша сентября 2026 года: какие фильмы выходят в этом месяце
Главный герой фильма "Дом ужаса". Фото: скриншот из видео

В сентябре в кинотеатрах будет на что посмотреть. На экраны выходят четыре совершенно разных истории — от странной фантазии о мальчике и обычных вещах вокруг него до триллеров с похищениями, пришельцами и мутировавшими существами. Премьеры растянутся почти на весь месяц, поэтому новинки будут появляться каждую неделю.

Редакция Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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"Тайная жизнь вещей" — премьера 3 сентября

После смерти отца мальчик пытается справиться с одиночеством и найти способ вновь почувствовать близость с кем-то. Его все больше интересуют обычные вещи вокруг. Он воображает, что может разговаривать с ними, и так создает для себя отдельный мир.

"Надежда" — премьера 10 сентября

Жизнь жителей Хоуп-Гарбор меняется после появления странного существа. Оно приходит в городок вместе с неизвестной болезнью, которая быстро распространяется среди людей. Сначала жители не понимают, с чем имеют дело. Страх постепенно охватывает город, и чтобы выстоять, люди вынуждены держаться вместе и противостоять существу, с которым раньше никто не сталкивался.

"Беги!" — премьера 17 сентября

Главной героиней фильма является успешная адвокатка в исполнении Галь Гадот. Ее сына похищают, а женщина получает четкие указания от преступника. Она должна выполнять его требования, если хочет вернуть ребенка живым. На все отведено совсем мало времени. Адвокату приходится стремительно перемещаться по Лондону и рисковать собой ради спасения сына. Одна ошибка может стоить ей самого дорогого.

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"Дом зла" — премьера 18 сентября

Обычная поездка курьера оборачивается для него борьбой за жизнь. Мужчина получает задание доставить посылку в больницу, расположенную далеко от города. На месте он оказывается среди людей, столкнувшихся со вспышкой опасной болезни. Вскоре ситуация выходит из-под контроля. Курьеру приходится пробираться сквозь хаос и спасаться от мутировавших существ, представляющих смертельную угрозу.

Ранее мы писали о том, что на Netflix в 2026 году вышли сериалы о людях со сверхспособностями, полицейских расследованиях, мошенниках и бывших спецназовцах. Среди них — "Чудо-дураки", "Учитель под прикрытием" и "Гнев".

Также Новини.LIVE сообщали, почему не стоит пропустить сериал "Охота". История начинается с обычной поездки друзей на охоту, но все меняется после нападения неизвестной группы. Фрэнку и его друзьям приходится защищаться.

кино осень 2026 год новый фильм подборка фильмов
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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