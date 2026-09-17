3 головні серіали на Emmy-2026: що перемогло цього року

Логотип Emmy. Фото: скриншот з відео

У Лос-Анджелесі оголосили переможців премії "Еммі — 2026". Цього року найбільше уваги дісталося серіалам "Пітт", "Затока вдови" та "Хочу сексу. Сент-Луїс". До того ж актор Ноа Вайлі знову отримав нагороду за головну роль у драматичному серіалі "Пітт". Сам проєкт другий рік поспіль переміг у головній драматичній категорії.

Новини.LIVE розповість про те, які ще серіали стали кращими цього року.

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Які серіали забрали головні нагороди на Emmy-2026

Комедійним серіалом року стала "Затока вдови" від Apple TV+. Меттью Різ цього вечора забрав одразу дві статуетки. Він переміг у категорії за роль у "Затоці вдови", а також отримав нагороду за мінісеріал Netflix "Звір у мені". Таким чином, Різ став першим актором в історії "Еммі", якому вдалося за один сезон перемогти у двох категоріях за головні чоловічі ролі.

П'яту нагороду поспіль у категорії найкращої акторки комедійного серіалу отримала Джин Смарт за "Хитрощі". У категорії мінісеріалів переміг "Хочу сексу. Сент-Луїс". Нижче — повний список серіалів, які цього року претендували на головні нагороди.

Найкращий драматичний серіал

Переможець — "Пітт" (The Pitt).

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"Дипломатка" (The Diplomat)

"Позолочене століття" (The Gilded Age)

"Лицар Сімох Королівств" (A Knight of the Seven Kingdoms)

"Рай" (Paradise)

"Єдина" (Pluribus)

"Кульгаві коні" (Slow Horses)

"Друзі та сусіди" (Your Friends & Neighbors)

Найкращий комедійний серіал

Переможець — "Затока вдови" (Widow's Bay).

"Початкова школа "Ебботт"" (Abbott Elementary)

"Ведмідь" (The Bear)

"Хитрощі" (Hacks)

"У Марго проблеми з грошима" (Margo's Got Money Troubles)

"Ніхто цього не хоче" (Nobody Wants This)

"Убивства в одній будівлі" (Only Murders in the Building)

"Правдива терапія" (Shrinking)

Найкращий мінісеріал або серіал-антологія

Переможець — "Хочу сексу. Сент-Луїс" (DTF St. Louis).

"Все її вина" (All Her Fault)

"Звір у мені" (The Beast in Me)

"Сварка" (Beef)

"Історія кохання: Джон Ф. Кеннеді-молодший і Керолін Бессетт" (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)

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