3 головні серіали на Emmy-2026: що перемогло цього року

Головні переможці Emmy-2026: 3 серіали, які відзначила академія
У Лос-Анджелесі оголосили переможців премії "Еммі — 2026". Цього року найбільше уваги дісталося серіалам "Пітт", "Затока вдови" та "Хочу сексу. Сент-Луїс". До того ж актор Ноа Вайлі знову отримав нагороду за головну роль у драматичному серіалі "Пітт". Сам проєкт другий рік поспіль переміг у головній драматичній категорії.
Новини.LIVE розповість про те, які ще серіали стали кращими цього року.
Які серіали забрали головні нагороди на Emmy-2026
Комедійним серіалом року стала "Затока вдови" від Apple TV+. Меттью Різ цього вечора забрав одразу дві статуетки. Він переміг у категорії за роль у "Затоці вдови", а також отримав нагороду за мінісеріал Netflix "Звір у мені". Таким чином, Різ став першим актором в історії "Еммі", якому вдалося за один сезон перемогти у двох категоріях за головні чоловічі ролі.
П'яту нагороду поспіль у категорії найкращої акторки комедійного серіалу отримала Джин Смарт за "Хитрощі". У категорії мінісеріалів переміг "Хочу сексу. Сент-Луїс". Нижче — повний список серіалів, які цього року претендували на головні нагороди.
Найкращий драматичний серіал
Переможець — "Пітт" (The Pitt).
- "Дипломатка" (The Diplomat)
- "Позолочене століття" (The Gilded Age)
- "Лицар Сімох Королівств" (A Knight of the Seven Kingdoms)
- "Рай" (Paradise)
- "Єдина" (Pluribus)
- "Кульгаві коні" (Slow Horses)
- "Друзі та сусіди" (Your Friends & Neighbors)
Найкращий комедійний серіал
Переможець — "Затока вдови" (Widow's Bay).
- "Початкова школа "Ебботт"" (Abbott Elementary)
- "Ведмідь" (The Bear)
- "Хитрощі" (Hacks)
- "У Марго проблеми з грошима" (Margo's Got Money Troubles)
- "Ніхто цього не хоче" (Nobody Wants This)
- "Убивства в одній будівлі" (Only Murders in the Building)
- "Правдива терапія" (Shrinking)
Найкращий мінісеріал або серіал-антологія
Переможець — "Хочу сексу. Сент-Луїс" (DTF St. Louis).
- "Все її вина" (All Her Fault)
- "Звір у мені" (The Beast in Me)
- "Сварка" (Beef)
- "Історія кохання: Джон Ф. Кеннеді-молодший і Керолін Бессетт" (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)
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