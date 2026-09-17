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Головна Кіно Головні переможці Emmy-2026: 3 серіали, які відзначила академія

Головні переможці Emmy-2026: 3 серіали, які відзначила академія

Ua ru
17 вересня 2026 13:02
3 головні серіали на Emmy-2026: що перемогло цього року
Логотип Emmy. Фото: скриншот з відео

У Лос-Анджелесі оголосили переможців премії "Еммі — 2026". Цього року найбільше уваги дісталося серіалам "Пітт", "Затока вдови" та "Хочу сексу. Сент-Луїс". До того ж актор Ноа Вайлі знову отримав нагороду за головну роль у драматичному серіалі "Пітт". Сам проєкт другий рік поспіль переміг у головній драматичній категорії.

Новини.LIVE розповість про те, які ще серіали стали кращими цього року.

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Які серіали забрали головні нагороди на Emmy-2026

Комедійним серіалом року стала "Затока вдови" від Apple TV+. Меттью Різ цього вечора забрав одразу дві статуетки. Він переміг у категорії за роль у "Затоці вдови", а також отримав нагороду за мінісеріал Netflix "Звір у мені". Таким чином, Різ став першим актором в історії "Еммі", якому вдалося за один сезон перемогти у двох категоріях за головні чоловічі ролі.

П'яту нагороду поспіль у категорії найкращої акторки комедійного серіалу отримала Джин Смарт за "Хитрощі". У категорії мінісеріалів переміг "Хочу сексу. Сент-Луїс". Нижче — повний список серіалів, які цього року претендували на головні нагороди.

Найкращий драматичний серіал

Переможець — "Пітт" (The Pitt).

Читайте також:
  • "Дипломатка" (The Diplomat)
  • "Позолочене століття" (The Gilded Age)
  • "Лицар Сімох Королівств" (A Knight of the Seven Kingdoms)
  • "Рай" (Paradise)
  • "Єдина" (Pluribus)
  • "Кульгаві коні" (Slow Horses)
  • "Друзі та сусіди" (Your Friends & Neighbors)

Найкращий комедійний серіал

Переможець — "Затока вдови" (Widow's Bay).

  • "Початкова школа "Ебботт"" (Abbott Elementary)
  • "Ведмідь" (The Bear)
  • "Хитрощі" (Hacks)
  • "У Марго проблеми з грошима" (Margo's Got Money Troubles)
  • "Ніхто цього не хоче" (Nobody Wants This)
  • "Убивства в одній будівлі" (Only Murders in the Building)
  • "Правдива терапія" (Shrinking)

Найкращий мінісеріал або серіал-антологія

Переможець — "Хочу сексу. Сент-Луїс" (DTF St. Louis).

  • "Все її вина" (All Her Fault)
  • "Звір у мені" (The Beast in Me)
  • "Сварка" (Beef)
  • "Історія кохання: Джон Ф. Кеннеді-молодший і Керолін Бессетт" (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)

Раніше ми писали про новий український серіал "Таксі для опера", який починається зі знайомства таксиста та правоохоронця, котрим доводиться стати напарниками. Попереду у них 16 серій із розслідуваннями, небезпечними ситуаціями та комедійними моментами.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Кіт Гарінгтон, відомий за роллю Джона Сноу в "Грі престолів", зіграв головного героя в новій екранізації Чарльза Діккенса. У серіалі "Повість про двоє міст" актор перевтілився в лондонського адвоката Сідні Картона, якому доведеться зробити непростий вибір.

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Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець

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