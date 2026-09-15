Нову корейську дораму від Netflix вже називають "10 із 10": чому її полюбили глядачі

Фрагмент з фільму "Мишоловка". Фото: скриншот з відео

Платформа Netflix 28 серпня 2026 року випустив новий корейський трилер "Мишоловка" — історію про письменника, який одного дня виявляє, що більше не може довести, ким є насправді. Його ім’я, гроші та майно опиняються під контролем іншої людини, а за цим усім стоїть загадковий хакер на прізвисько Пацюк.

Новини.LIVE розповість детальніше про цю новинку.

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Чим особливий новий фільм від Netflix

Головний герой давно віддалився від людей. Через фінансові проблеми він майже три роки практично не виходить із дому. Колись чоловік позичив велику суму грошей у лихваря, але повернути борг вчасно не зміг. Кредитор не збирається чекати вічно, тому становище письменника поступово стає дедалі небезпечнішим.

Та борги виявляються далеко не єдиною його проблемою. Спочатку безслідно зникає приятель, який допомагав йому у справах. Потім герой виявляє, що більше не може розблокувати власний телефон за допомогою відбитка пальця. Згодом з'ясовується причина: хтось отримав доступ до його особистих даних і почав користуватися його ім’ям.

За цим стоїть загадковий хакер Пацюк. Він майстерно ховається від правоохоронців і залишає після себе лише нові проблеми. Тепер герой втрачає не тільки контроль над власним життям, а й доступ до грошей та майна. І найгірше — він навіть не розуміє, навіщо саме Пацюку знадобилася його особистість.

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Самостійно розібратися в ситуації чоловік не може, тому звертається до Но Чжі. Молодий детектив має власне агентство та знає чимало людей із кримінального середовища. Серед них є й той самий лихвар, якому герой заборгував гроші.

Но Чжі погоджується допомогти та починає шукати сліди Пацюка. Чим далі вони просуваються, тим більше розуміють: ця історія значно складніша, ніж здавалося спочатку.

Раніше ми писали про те, що у Гарлана Кобена є чимало історій, у яких зникнення людини відкриває давно приховані таємниці. На Netflix вийшли три серіали за його романами — "Безпека", "Невинний" та "Я тебе відшукаю", і в кожному з них героям доводиться переглядати все, що вони знали про близьких.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після фіналу "Менталіста" минуло 11 років, але у 2026 році серіал знову набрав популярності у соціальних мережах. У березні всі сім сезонів стали доступними на Netflix у Великій Британії, Канаді, Австралії та низці країн Латинської Америки, що знову привернуло увагу до історії Патріка Джейна.