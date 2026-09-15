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Главная Кино Зрители не могут оторваться от "Мышеловки": новый триллер от Netflix

Зрители не могут оторваться от "Мышеловки": новый триллер от Netflix

Ua ru
15 сентября 2026 19:11
Новую корейскую дораму от Netflix уже называют "10 из 10": почему она полюбилась зрителям
Фрагмент из фильма "Мышеловка". Фото: скриншот из видео

Платформа Netflix 28 августа 2026 года выпустила новый корейский триллер "Мышеловка" — историю о писателе, который однажды обнаруживает, что больше не может доказать, кем он является на самом деле. Его имя, деньги и имущество оказываются под контролем другого человека, а за всем этим стоит загадочный хакер по прозвищу Крыса.

Новини.LIVE расскажут подробнее об этой новинке.

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Чем особенен новый фильм от Netflix

Главный герой давно отдалился от людей. Из-за финансовых проблем он почти три года практически не выходит из дома. Когда-то мужчина одолжил крупную сумму денег у ростовщика, но вернуть долг вовремя не смог. Кредитор не собирается ждать вечно, поэтому положение писателя постепенно становится все более опасным.

Но долги оказываются далеко не единственной его проблемой. Сначала бесследно исчезает приятель, который помогал ему в делах. Затем герой обнаруживает, что больше не может разблокировать свой телефон с помощью отпечатка пальца. Впоследствии выясняется причина: кто-то получил доступ к его личным данным и начал пользоваться его именем.

За этим стоит загадочный хакер Крыса. Он мастерски скрывается от правоохранителей и оставляет после себя только новые проблемы. Теперь герой теряет не только контроль над собственной жизнью, но и доступ к деньгам и имуществу. И хуже всего — он даже не понимает, зачем именно Крысе понадобилась его личность.

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Самостоятельно разобраться в ситуации мужчина не может, поэтому обращается к Но Чжи. У молодого детектива есть собственное агентство, и он знает немало людей из криминальной среды. Среди них есть и тот самый ростовщик, у которого герой задолжал деньги.

Но Чжи соглашается помочь и начинает искать следы Крысы. Чем дальше они продвигаются, тем больше понимают: эта история гораздо сложнее, чем казалось сначала.

Ранее мы писали о том, что у Гарлана Кобена есть немало историй, в которых исчезновение человека раскрывает давно скрытые тайны. На Netflix вышли три сериала по его романам — "Безопасность", "Невинный" и "Я тебя найду", и в каждом из них героям приходится переосмысливать все, что они знали о близких.

Также Новини.LIVE сообщали, что после финала "Менталиста" прошло 11 лет, но в 2026 году сериал вновь набрал популярность в социальных сетях. В марте все семь сезонов стали доступны на Netflix в Великобритании, Канаде, Австралии и ряде стран Латинской Америки, что вновь привлекло внимание к истории Патрика Джейна.

кино Netflix новый фильм лучшие фильмы фильмы-триллеры
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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