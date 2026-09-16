Новый 7-серийный детектив уже на Netflix: "Идеальная ложь" уже обсуждают в сети

Фрагмент из сериала "Совершенная ложь". Фото: скриншот из видео

На Netflix вышел новый голландский детективный триллер "Совершенная ложь" — история о зажиточной компании друзей, в которой после загадочного пожара уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Все семь серий первого сезона уже доступны для просмотра. Netflix выпустил их одновременно 10 сентября 2026 года.

Новини.LIVE расскажут подробнее о том, чего ожидать от сериала.

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Почему стоит посмотреть сериал "Идеальная ложь"

Карен вместе с семьей переезжает в богатый городок Берген. Там женщина знакомится с компанией состоятельных людей, которые регулярно собираются на ужины, ходят на вечеринки и привыкли жить так, будто проблем у них просто не существует.

Но после пожара в одном из домов эта картина рушится. В результате трагедии погибает Эверт — один из мужчин из этой компании. Его жена и дети едва спасаются, а друзья, которые еще недавно казались сплоченной командой, вдруг начинают смотреть друг на друга с подозрением.

Карен не верит, что смерть Эверта можно просто списать на несчастный случай. Она начинает пристально присматриваться к людям, которых совсем недавно считала друзьями, и задавать неудобные вопросы. Чем больше женщина узнает, тем сложнее ей понять, кому можно доверять.

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Постепенно всплывают детали, которые совершенно не вписываются в картину беззаботной жизни. За дорогими домами, совместными ужинами и дружескими встречами скрываются супружеские проблемы, финансовые дела, старые обиды и личные тайны. У каждого есть причина что-то скрывать, а смерть Эверта заставляет эти секреты выходить наружу.

Сериал построен так, что история не сводится только к поиску виновного. Вместе с Карен зритель постепенно узнает больше о самой компании и ее участниках. Отдельные эпизоды сосредоточены на разных героях. На Netflix первый сезон состоит из семи серий продолжительностью примерно от 47 минут до часа.

Добавим также, что "Идеальная ложь" является экранизацией романа нидерландской писательницы Саскии Ноорт "De Eetclub". Эту историю уже экранизировали в формате фильма, а Netflix на этот раз создал по ней семисерийную адаптацию.

Актеры сериала

Главную роль Карен исполнила Лоэс Хаверкорт. Также в сериале снялись Рифка Лодейзен, Чарли Чан Дагелет, Нортье Херлар, Теун Луюкс, Ремко Врейдаг, Маттис ван де Санде Бакхуйзен и Эдвин Джонкер.

Ранее мы писали о том, какие детективные сериалы стоит посмотреть. "Шерлок" рассказывает о гениальном частном детективе, а "Настоящий детектив" — о сложных уголовных расследованиях и их участниках. В нашей подборке представлены еще два сериала с высокими оценками, но с другими героями, делами и подходом к детективной истории.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году Netflix пополнил каталог тремя детективными сериалами. "Кровавая жертва" рассказывает о полицейском расследовании, "Жуткие отношения: Найди меня" — о загадочном исчезновении, а "Людвиг" сочетает детективную историю с черным юмором.