Новий 7-серійний детектив уже на Netflix: "Досконалу брехню" вже обговорюють в мережі

Фрагмент з серіалу "Досконала брехня". Фото: скриншот з відео

На Netflix вийшов новий нідерландський детективний трилер "Досконала брехня" — історію про заможну компанію друзів, у якій після загадкової пожежі вже ніхто не може почуватися у безпеці. Усі сім серій першого сезону вже доступні для перегляду. Netflix випустив їх одночасно 10 вересня 2026 року.

Новини.LIVE розповість детальніше про те, чого очікувати від серіалу.

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Чому варто подивитися серіал "Досконала брехня"

Карен разом із сім’єю переїжджає до заможного містечка Берген. Там жінка знайомиться з компанією забезпечених людей, які регулярно збираються на вечері, ходять на вечірки та звикли жити так, ніби проблем у них просто не існує.

Та після пожежі в одному з будинків ця картинка розсипається. Внаслідок трагедії гине Еверт — один із чоловіків із компанії. Його дружина та діти ледве рятуються, а друзі, які ще недавно здавалися згуртованою командою, раптом починають дивитися один на одного з підозрою.

Карен не вірить, що смерть Еверта можна просто списати на нещасний випадок. Вона починає придивлятися до людей, яких зовсім недавно вважала друзями, і ставити незручні запитання. Чим більше жінка дізнається, тим складніше їй зрозуміти, кому можна довіряти.

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Поступово з’являються деталі, які зовсім не вписуються в картину безтурботного життя. За дорогими будинками, спільними вечерями та дружніми зустрічами ховаються подружні проблеми, фінансові справи, старі образи й особисті таємниці. У кожного є причина щось приховувати, а смерть Еверта змушує ці секрети виходити назовні.

Серіал побудований так, що історія не зводиться лише до пошуку винного. Разом із Карен глядач поступово дізнається більше про саму компанію та її учасників. Окремі епізоди зосереджені на різних героях. У Netflix перший сезон складається із семи серій тривалістю приблизно від 47 хвилин до години.

Додамо також, що "Досконала брехня" є екранізацією роману нідерландської письменниці Саскії Ноорт "De Eetclub". Цю історію вже переносили на екран у форматі фільму, а Netflix цього разу зробив із неї семисерійну адаптацію.

Актори серіалу

Головну роль Карен виконала Лоес Хаверкорт. Також у серіалі зіграли Ріфка Лодейзен, Чарлі Чан Дагелет, Норт’є Херлар, Теун Луюкс, Ремко Врейдаг, Маттіс ван де Санде Бакхуйзен та Едвін Джонкер.

Раніше ми писали про те, які детективні серіали подивитися. "Шерлок" розповідає про геніального приватного детектива, а "Справжній детектив" — про складні кримінальні розслідування та їхніх учасників. У нашій добірці представлені ще два серіали з високими оцінками, але з іншими героями, справами та підходом до детективної історії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у 2026 році Netflix поповнив каталог трьома детективними серіалами. "Кривава жертва" розповідає про поліцейське розслідування, "Моторошні стосунки: Знайди мене" — про загадкове зникнення, а "Людвиг" поєднує детективну історію з чорним гумором.