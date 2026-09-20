Що дивитися у вересні: повернення "Джентльменів", новий серіал від Apple TV+ та ще 2 прем’єри

Фрагмент з серіалу "Джентльмени". Фото: скриншот з відео

Вересень приніс одразу кілька серіальних прем’єр, які складно не помітити. Повертаються "Джентльмени", готується новий сезон "Американської історії жахів", а Меттью Макконагі та Вуді Гаррельсон уперше зіграють персонажів, пов’язаних із власною кумедною сімейною теорією.

Новини.LIVE розповість про серіали, які виходять у вересні та вже привернули увагу глядачів.

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"Джентльмени"

Серіал Гая Річі отримав другий сезон на Netflix. Також вже стадо відомо, що історія продовжиться і в третьому сезоні. По сюжету минув рік після подій першої частини. Едді, колишній військовий, уже освоївся зі спадщиною та кримінальним бізнесом, який дістався йому разом із маєтком.

Тепер він працює разом зі Сьюзі Ґласс і хоче заробляти не лише у Великій Британії. Паралельно герої пробують вийти на італійський ринок, де на них чекають нові домовленості та небезпечні люди.

"Зникла безвісти"

Австралійський серіал поєднує детективну історію з психологічним трилером. Його прем’єра відбулася у вересні на Apple TV+. Ієн Рідлі колись працював детективом, але після зникнення маленької доньки його життя пішло зовсім інакше. Минуло багато років, а чоловік досі не знає, що сталося з Меггі.

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Тепер Ієн працює диспетчером у поліції. Одного дня він відповідає на дзвінок переляканої дівчини-підлітка. Чоловік чує її голос і думає, що впізнав доньку, яка зникла багато років тому. Колеги сумніваються, що Ієн має рацію. Та він вирішує перевірити все сам. Чоловік починає шукати дівчину й поступово повертається до справи, яку не зміг забути.

"Американська історія жахів", 13 сезон

13-й сезон "Американської історії жахів" стартує 24 вересня 2026 року. Цього разу глядачів чекає зустріч із багатьма акторами, яких вони вже бачили в попередніх сезонах.

До серіалу повертається Джессіка Ленґ. Вона востаннє з’являлася в "Американській історії жахів" у 2018 році. Разом із нею знову зіграють Еван Пітерс, Сара Полсон, Емма Робертс, Анжела Бассетт і Кеті Бейтс.

Сара Полсон також повернеться до ролі Корделії Гуд — Верховної відьми. Ще одне знайоме обличчя цього сезону — Аріана Ґранде. Для співачки це перша поява у франшизі.

"Брати"

23 вересня на екрани вийде комедійний серіал "Брати" з Меттью Макконагі та Вуді Гаррельсоном. Для двох друзів це особливий проєкт: вони знайомі понад 30 років і тепер грають самих себе, але у вигаданій історії. Поштовхом для сюжету стала справжня сімейна історія Макконагі. Його мати якось сказала, що добре знала батька Гаррельсона в період, коли міг бути зачатий Меттью. Після цього друзі почали жартувати, що, можливо, вони насправді брати.

У серіалі ця думка вже не просто жарт. Після того як весілля доньки Вуді зривається, він разом із сім’єю перебирається на техаське ранчо до Меттью. Під одним дахом друзям доведеться з’ясувати, чи є між ними не лише багаторічна дружба.

Раніше ми писали про те, що новий фільм Гая Річі з Генрі Кавіллом не зміг добре заробити в кінотеатрах, але після прем’єри знайшов свою аудиторію онлайн. "Брудні гроші" вже понад 100 днів тримаються в топ-25 платних фільмів Amazon у США.

Також Новини.LIVE повідомляли про "Високий потенціал" — американський детективний серіал про Морган, яка працює нічною прибиральницею у поліцейському відділку. Її здатність помічати деталі допомагає розслідувати справи, які спочатку здаються складними навіть для досвідчених слідчих.