"Острів проклятих" — лише один з них: 5 культових фільмів-детективів

Фрагмент з фільму "Острів проклятих". Фото: скриншот з відео

Фільми "Сім", "Острів проклятих" і "Невидимий гість" давно стали знайомими назвами для тих, хто любить детективи з заплутаним сюжетом і несподіваною розв’язкою. Але сильних стрічок у цьому жанрі значно більше. Деякі з них вийшли багато років тому, проте й сьогодні їх цікаво дивитися.

Редакція Новини.LIVE розповість про п’ять фільмів, які варто згадати, — від класичного "Китайського кварталу" до психологічного трилера "Острів проклятих".

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"Китайський квартал" (1974)

Джек Гіттс працює приватним детективом у Лос-Анджелесі. Одного дня до нього приходить жінка, яка представляється дружиною відомого інженера Голліса Малрея. Вона підозрює чоловіка у зраді й просить детектива простежити за ним. На перший погляд, це звичайна справа про подружню невірність. Але загибель інженера, боротьба за воду в місті та старі таємниці поступово приводять детектива до небезпечної змови. Розслідування змінюється на очах, а сам Гіттс опиняється там, де краще було б не опинятися.

"Сім" (1995)

Досвідчений детектив Вільям Сомерсет готується завершити кар’єру. Перед відставкою йому доводиться попрацювати з молодим напарником Девідом Міллзом. Саме в цей час у місті починається серія жорстоких убивств. Злочини не схожі на випадкові напади. Вбивця залишає після себе деталі, які вказують на сім смертних гріхів. Сомерсет і Міллз намагаються зрозуміти логіку маніяка та встигнути знайти його до наступного злочину.

"Таємнича річка" (2003)

Джиммі, Шон і Девід виросли в одному районі Бостона. У дитинстві їх об’єднувала дружба, але одна травматична подія назавжди змінила життя Девіда. Через роки троє чоловіків майже не спілкуються.

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Їхні дороги знову перетинаються після вбивства Кеті — доньки Джиммі. Розслідування доручають Шону, який став поліцейським. Тим часом Джиммі сам намагається знайти винного. Коли підозра падає на Девіда, давня історія трьох друзів знову виходить на перший план. І цього разу кожному з них доводиться зіткнутися з минулим.

"Острів проклятих" (2009)

У 1954 році федеральні маршали Тедді Деніелс і Чак Оул вирушають на острів Шаттер, де розташована лікарня для особливо небезпечних психічно хворих злочинців. Звідти за загадкових обставин зникає пацієнтка Рейчел Соландо. Тедді береться за пошуки втікачки, але швидко помічає дивні речі. Працівники лікарні поводяться так, ніби щось приховують, а відповіді на прості запитання отримати непросто. До того ж розслідування постійно нагадує маршалу про власне минуле. Поступово Тедді починає думати, що зникнення пацієнтки може бути лише частиною значно більшої історії.

"Невидимий гість" (2016)

Успішного бізнесмена Адріана Доріа звинувачують у вбивстві його коханки Лаури Відаль. Чоловіка знаходять поруч із тілом, але він стверджує, що не пам’ятає момент злочину. Справа швидко стає публічною, а Адріан намагається довести, що його підставили. Для захисту він звертається до адвокатки Вірджинії Гудман, яка береться за складні справи та має бездоганну репутацію. Вона приїжджає до Адріана напередодні важливого засідання, щоб разом відновити події тієї ночі.

Але під час розмови стає зрозуміло, що Адріан розповідає далеко не все. Вірджинії доводиться перевіряти кожну його версію й по частинах відновлювати картину подій.

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