Без 5–6 сезонів: 3 детективні серіали на Netflix з однією великою загадкою

Фрагмент з серіалу "Її уламки". Фото: скриншот з відео

Почати дивитися серіал у п’ятницю, а до неділі вже знати, чим усе закінчиться, — цілком реально. Для цього не обов’язково обирати історію на кілька сезонів. Є короткі детективи, де сюжет не встигає набриднути, а розслідування розгортається буквально на очах. Такий варіант підійде для вихідних, коли хочеться подивитися щось цікаве.

Новини.LIVE розповість про детективні історії, які варті уваги.

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"Її уламки"

День народження Енді мав пройти звичайно, але святкова вечеря закінчується трагічно, коли в кафе заходить озброєний чоловік. Він починає стріляти, а згодом звертає увагу саме на Енді. Її мати Лорі намагається врятувати доньку і робить те, чого від неї ніхто не очікує. Відео з цією сценою швидко розходиться соцмережами. Лорі зовсім не тішить така увага. Вона боїться, що разом із популярністю можуть стати відомими й речі, які жінка багато років приховувала.

У серіалі 8 серій.

"Хто така Ерін Картер?"

Ерін живе в Барселоні разом із донькою. Кілька років тому вони залишили Англію, і тепер жінка працює вчителькою, виховує дитину та веде спокійне життя. Усе змінюється після нападу на продуктовий магазин. Ерін змушена захищати себе й доньку та несподівано для всіх дає відсіч нападникам. Один із них упізнає жінку. Після цього її звичне життя починає розсипатися, а минуле, від якого вона намагалася втекти, знову нагадує про себе.

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Усього 7 серій.

"Вигадана Анна"

Журналістка Вівіан Кент береться за історію Анни Делві — жінки, яка видавала себе за заможну спадкоємицю та встигла увійти до кола нью-йоркської еліти. Анна жила в дорогих готелях, відвідувала закриті заходи й переконувала впливових людей допомогти їй створити власний фонд. Так їй вдалося отримати великі суми грошей.

Вівіан намагається розібратися, ким насправді була Анна. Для цього вона спілкується з людьми, які знали її особисто, і тими, хто постраждав від її дій. Розслідування поступово показує, як Анні вдалося так довго підтримувати вигаданий образ.

Серіал складається з 9 серій.

Раніше ми писали про те, що книги Агати Крісті не раз ставали основою для фільмів і серіалів, а детективні історії в її стилі продовжують з’являтися на екранах. У нашій добірці представлені чотири нові екранізації з вбивствами, таємницями та розслідуваннями, де до фіналу складно зрозуміти, хто стоїть за злочином.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у "Менталісті" та "Докторі Хаусі" головні герої розгадували складні справи завдяки спостережливості й увазі до дрібниць. Іноді одна деталь змінювала весь хід розслідування або допомагала знайти правильну відповідь. Є ще три серіали, де героям теж доводиться помічати те, що інші пропускають.