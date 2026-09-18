Без 5–6 сезонов: 3 детективных сериала на Netflix с одной большой загадкой

Фрагмент из сериала "Ее обломки". Фото: скриншот из видео

Начать смотреть сериал в пятницу, а к воскресенью уже знать, чем все закончится, — вполне реально. Для этого не обязательно выбирать сериал на несколько сезонов. Есть короткие детективы, где сюжет не успевает надоесть, а расследование разворачивается буквально на глазах. Такой вариант подойдет для выходных, когда хочется посмотреть что-то интересное.

Новини.LIVE расскажет о детективных историях, заслуживающих внимания.

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"Ее обломки"

День рождения Энди должен был пройти как обычно, но праздничный ужин заканчивается трагически, когда в кафе заходит вооруженный мужчина. Он начинает стрелять, а вскоре обращает внимание именно на Энди. Ее мать Лори пытается спасти дочь и делает то, чего от нее никто не ожидает. Видео с этой сценой быстро разлетается по соцсетям. Лори совсем не радует такое внимание. Она боится, что вместе с популярностью могут стать известными и вещи, которые женщина много лет скрывала.

В сериале 8 серий.

"Кто такая Эрин Картер?"

Эрин живет в Барселоне вместе с дочерью. Несколько лет назад они уехали из Англии, и теперь женщина работает учительницей, воспитывает ребенка и ведет спокойную жизнь. Все меняется после нападения на продуктовый магазин. Эрин вынуждена защищать себя и дочь и неожиданно для всех дает отпор нападавшим. Один из них узнает женщину. После этого ее привычная жизнь начинает рушиться, а прошлое, от которого она пыталась сбежать, вновь дает о себе знать.

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Всего 7 серий.

"Вымышленная Анна"

Журналистка Вивиан Кент берется за историю Анны Делви — женщины, которая выдавала себя за состоятельную наследницу и успела войти в круг нью-йоркской элиты. Анна жила в дорогих отелях, посещала закрытые мероприятия и убеждала влиятельных людей помочь ей создать собственный фонд. Так ей удалось получить крупные суммы денег.

Вивиан пытается разобраться, кем на самом деле была Анна. Для этого она общается с людьми, которые знали ее лично, и с теми, кто пострадал от ее действий. Расследование постепенно показывает, как Анне удалось так долго поддерживать вымышленный образ.

Сериал состоит из 9 серий.

Ранее мы писали о том, что книги Агаты Кристи не раз становились основой для фильмов и сериалов, а детективные истории в ее стиле продолжают появляться на экранах. В нашей подборке представлены четыре новые экранизации с убийствами, тайнами и расследованиями, где до самого финала сложно понять, кто стоит за преступлением.

Также Новини.LIVE сообщали, что в "Менталисте" и "Докторе Хаусе" главные герои разгадывали сложные дела благодаря наблюдательности и вниманию к мелочам. Иногда одна деталь меняла весь ход расследования или помогала найти правильный ответ. Есть еще три сериала, где героям тоже приходится замечать то, что другие упускают.