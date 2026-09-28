"Оскар" за детективну історію: 4 фільми, які могли пропустити

Оскар. Фото: скриншот з відео

Не всі детективи, відзначені "Оскаром", будуються навколо складної загадки та пошуку вбивці. Серед лауреатів премії є й історії, де напруга тримається на спостереженні, психології злочинців або випадковій знахідці. В цьому матеріалі мова піде про чотири фільми, які отримали нагороди Американської кіноакадемії та досі цікаві для перегляду.

Редакція Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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"Вікно у двір" — 1954 рік

Після травми фотограф Джефф Джеффріс не може нормально пересуватися й більшість часу проводить у квартирі. Від нудьги він починає спостерігати за мешканцями сусідніх будинків. Звичайне підглядання за чужим життям раптом набуває іншого сенсу: Джефф думає, що став свідком убивства. Перевірити свої підозри він не може, тому залишається біля вікна й уважно стежить за тим, що відбувається навпроти. Одна деталь змінює його ставлення до сусіда, а далі кожен новий рух за вікном тільки посилює сумніви.

Альфред Хічкок майже не використовує звичні для детективів погоні чи перестрілки. Напруга тут народжується з очікування: глядач разом із Джеффом дивиться у вікно й намагається зрозуміти, що насправді сталося.

IMDb: 8,5

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"Мовчання ягнят" — 1991 рік

Молода агентка ФБР Кларісса Старлінг розслідує справу серійного вбивці, який викрадає жінок. Щоб вийти на його слід, вона звертається до Ганнібала Лектера — колишнього психіатра та небезпечного злочинця, який перебуває за ґратами. Лектер добре розуміє психологію таких людей і погоджується допомогти Кларіссі. Але їхні розмови швидко перетворюються на своєрідну гру. Він відповідає на запитання агентки, водночас витягуючи з неї особисті подробиці.

Окрема деталь, яка досі дивує глядачів: Ентоні Гопкінс провів у кадрі близько 16 хвилин. Цього виявилося достатньо, щоб його Ганнібал Лектер став одним із найвідоміших персонажів кримінального кіно.

IMDb: 8,6

"Секрети Лос-Анджелеса" — 1997 рік

Лос-Анджелес 1950-х живе кіно, грошима та красивими газетними історіями. Але за цією картинкою ховається місто з корупцією, проституцією та кримінальними зв'язками. Після кількох убивств троє поліцейських починають розслідування. Ед Екслей хоче зробити кар'єру, Бад Вайт звик вирішувати проблеми силою, а Джек Вінсенс добре знає, як працюють преса та скандали. У кожного своє бачення роботи поліції й того, як має йти розслідування.

Через це героям доводиться розбиратися не тільки зі злочинцями. Частина проблеми виявляється всередині самої системи, якій вони служать. Саме ця лінія робить фільм цікавішим за звичайний детектив про пошук убивці.

IMDb: 8,2

"Старим тут не місце" — 2007 рік

Ллевелін Мосс знаходить у пустелі кілька мертвих тіл, наркотики та валізу з грошима. Він забирає знахідку із собою, хоча розуміє, що нічого хорошого з цього не вийде. Незабаром за ним починається полювання. Один із переслідувачів — Антон Чигур, найманий убивця, який майже не пояснює своїх дій. Паралельно шериф Ед Том Белл намагається зрозуміти, що відбувається і чому звичні правила більше не працюють.

Фільм братів Коенів поступово відходить від простої історії про гроші та погоню. За кримінальним сюжетом ховається розповідь про насильство, випадковість і світ, у якому людина далеко не завжди здатна контролювати те, що з нею станеться.

IMDb: 8,2

Раніше ми писали про те, що Netflix випускає чимало фільмів, які претендують на "Оскар", але статуетки дістаються далеко не всім. У каталозі платформи є щонайменше три стрічки, які вже отримали нагороди Американської кіноакадемії — і серед них є фільм, що забрав одразу кілька статуеток.

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Оскар-2026" зібрав чимало гучних кінопрем’єр, але кілька фільмів опинилися серед головних претендентів одразу в декількох категоріях. Їхні назви відомі багатомільйонній аудиторії.