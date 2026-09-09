Вони принесли Netflix "Оскар": 3 фільми, які стали класикою

Фрагмент з фільму "На Західному фронті без змін". Фото: кадр з відео

Платформа Netflix випускає чимало фільмів, які швидко стають популярними, але далеко не кожен із них отримує "Оскар". Проте є стрічки, які змогли сподобатися не лише мільйонам глядачів, а й кіноакадемії. Загалом, ми виділили три фільми від Netflix, які забрали статуетки.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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"На Західному фронті без змін" (Im Westen nichts Neues, 2022)

Картина розповідає про Першу світову війну очима німецького солдата Пауля Боймера. Пауль та його друзі ще зовсім молоді, коли вирішують піти до армії. Вони вірять, що захищатимуть свою країну і стануть героями. Та вже на фронті від цих уявлень нічого не залишається.

Хлопці бачать, як гинуть їхні товариші, живуть під постійними обстрілами та самі щодня ризикують загинути. Війна забирає в них усе, що вони мали до цього: друзів, спокій і віру в те, що відбувається щось правильне. Пауль дуже швидко розуміє, що на фронті немає нічого схожого на ті історії про героїзм, які він чув удома.

Фільм отримав чотири "Оскари" — за найкращий міжнародний фільм, операторську роботу, музику та роботу художників-постановників.

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"Піноккіо Ґільєрме дель Торо" (Guillermo del Toro's Pinocchio, 2022)

Анімаційний фільм, над яким режисер працював у техніці стоп-моушн. У 2023 році він отримав "Оскар" як найкращий анімаційний фільм. Ґільєрме дель Торо взяв знайому казку про дерев’яного хлопчика та розповів її по-своєму. Його Піноккіо живе в непростому світі, де йде війна.

Лялька отримує можливість стати справжнім хлопчиком. Разом із цим наш маленький герої вперше дізнається, що таке любов, страх, сум і біль. Піноккіо вчиться робити власний вибір і не завжди слухатися тих, хто вирішує за нього.

"Франкенштейн" (Frankenstein, 2025)

Це фільм Ґільєрме дель Торо за мотивами роману Мері Шеллі. Стрічка отримала три "Оскари" — за костюми, грим і зачіски та роботу художників-постановників.

Події починаються в Арктиці. Данський корабель Horisont знаходить серед льоду барона Віктора Франкенштейна. Чоловік майже не при тямі. Невдовзі на судно приходить Творіння, яке шукає свого творця.

Раніше Віктор займався хірургією, але його вигнали з колегії через заборонені експерименти. Він хоче перемогти смерть і створити живу істоту. Для цього чоловік збирає тіло з останків загиблих солдатів.

Під час грози Віктор оживляє створене ним тіло. Творіння виявляється сильним і швидким, але зовсім не таким слухняним, як він очікував. Жорстоке ставлення Віктора лише погіршує ситуацію. Істота починає ненавидіти свого творця та полювати на нього.

Раніше ми писали про те, що "Детективне агентство "Місячне світло"" виходило на екрани у 1980-х і стало одним із найвідоміших серіалів того періоду. Брюс Вілліс зіграв у ньому приватного детектива Девіда Аддісона, а поруч із детективними справами в сюжеті були комедія, романтичні лінії та пародія.

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Шерлок" і "Справжній детектив" показали, наскільки різними можуть бути серіали одного жанру. Проте є ще два серіали з високими оцінками, які також заслуговують уваги.