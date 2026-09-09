Они принесли Netflix "Оскар": 3 фильма, что стали классикой

Фрагмент из фильма "На Западном фронте без перемен". Фото: кадр из видео

Платформа Netflix выпускает немало фильмов, которые быстро становятся популярными, но далеко не каждый из них получает "Оскар". Однако есть картины, которые смогли понравиться не только миллионам зрителей, но и киноакадемии. В общем, мы выделили три фильма от Netflix, которые забрали заветные статуэтки.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

Реклама

"На Западном фронте без перемен" (Im Westen nichts Neues, 2022)

Картина рассказывает о Первой мировой войне глазами немецкого солдата Пауля Боймера. Пауль и его друзья еще совсем молоды, когда решают пойти в армию. Они верят, что будут защищать свою страну и станут героями. Но уже на фронте от этих представлений ничего не остается.

Ребята видят, как гибнут их товарищи, живут под постоянными обстрелами и сами каждый день рискуют погибнуть. Война забирает у них все, что у них было до этого: друзей, покой и веру в то, что происходит что-то правильное. Пауль очень быстро понимает, что на фронте нет ничего похожего на те истории о героизме, которые он слышал дома.

Фильм получил четыре "Оскара" — за лучший международный фильм, операторскую работу, музыку и работу художников-постановщиков.

Читайте также:

"Пиноккио Гильермо дель Торо" (Guillermo del Toro's Pinocchio, 2022)

Анимационный фильм, над которым режиссер работал в технике стоп-моушн. В 2023 году он получил "Оскар" как лучший анимационный фильм. Гильермо дель Торо взял знакомую сказку о деревянном мальчике и рассказал ее по-своему. Его Пиноккио живет в непростом мире, где идет война.

Кукла получает возможность стать настоящим мальчиком. Вместе с этим наш маленький герой впервые узнает, что такое любовь, страх, печаль и боль. Пиноккио учится делать собственный выбор и не всегда слушаться тех, кто решает за него.

"Франкенштейн" (Frankenstein, 2025)

Это фильм Гильерме дель Торо по мотивам романа Мэри Шелли. Картина получила три "Оскара" — за костюмы, грим и прически, а также за работу художников-постановщиков.

События начинаются в Арктике. Датский корабль "Horisont" находит среди льдов барона Виктора Франкенштейна. Мужчина почти без сознания. Вскоре на судно приходит Творение, которое ищет своего создателя.

Раньше Виктор занимался хирургией, но его исключили из колледжа из-за запрещенных экспериментов. Он хочет победить смерть и создать живое существо. Для этого он собирает тело из останков погибших солдат.

Во время грозы Виктор оживляет созданное им тело. Создание оказывается сильным и быстрым, но совсем не таким послушным, как он ожидал. Жестокое отношение Виктора только ухудшает ситуацию. Существо начинает ненавидеть своего создателя и охотиться за ним.

Ранее мы писали о том, что "Детективное агентство "Лунный свет"" выходило на экраны в 1980-х и стало одним из самых известных сериалов того периода. Брюс Уиллис сыграл в нем частного детектива Дэвида Аддисона, а наряду с детективными делами в сюжете присутствовали комедия, романтические линии и пародия.

Также Новини.LIVE сообщали, что "Шерлок" и "Настоящий детектив" показали, насколько разными могут быть сериалы одного жанра. Однако есть еще два сериала с высокими оценками, которые также заслуживают внимания.