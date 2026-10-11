Найдивніші розслідування 2026 року: 5 кращих комедій, які варто зберегти

Фрагмент з фільму "Вівці-детективи". Фото: скриншот з відео

Кримінальні історії зазвичай асоціюються з убивствами, серйозними детективами та розслідуваннями. Але злочини зовсім не обов’язково мають бути приводом для похмурого кіно. У цих фільмах можуть бути маніяки, вбивства й заплутані справи, проте герої сприймають усе це значно легше. Саме тому кримінальні сюжети тут перетворюються на чорні комедії.

Новини.LIVE розповість, які комедії у поєднанні з детективним жанром варто подивитися.

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"Сусіди зверху"

Джо й Анджела прожили разом багато років, але від їхніх колишніх почуттів майже нічого не залишилося. Колись Джо бачив себе успішним музикантом, а тепер працює викладачем у консерваторії та постійно скаржиться на біль у спині. Анджела свого часу залишила кар’єру, щоб займатися 12-річною донькою.

Подружжя майже щодня з’ясовує стосунки. Взаємні образи й претензії давно стали звичною частиною їхнього життя. Ситуація змінюється, коли Анджела запрошує на вечерю сусідів із квартири поверхом вище — Пінью та Крука.

"Мисливець за спадком"

Події цієї ексцентричної історії відбуваються в сучасних США. Бекет Редфеллоу належить до робочого класу, хоча його біологічна родина неймовірно багата. Відразу після народження сім’я відмовилася від нього, але через роки Бекет вирішує повернути собі спадщину на 28 мільярдів доларів. Зробити це буде непросто, адже крім нього на величезні статки претендують ще семеро спадкоємців. Бекет починає позбуватися конкурентів за допомогою маніпуляцій і продуманих убивств.

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Він використовує власну кмітливість і шарм, щоб увійти у світ багатої еліти, поступово скорочуючи кількість людей, які стоять між ним і спадщиною. Усе це подано з помітною часткою чорного гумору.

"Нормал"

У центрі цієї похмурої історії — тимчасовий шериф невеликого містечка. Його життя різко змінюється після пограбування місцевого банку. Розбираючись у тому, що сталося, чоловік поступово опиняється посеред хаосу, який охоплює місто. Розслідування приводить його до темних і небезпечних таємниць. Те, що довгий час залишалося прихованим, поступово виходить назовні, а звичайна на перший погляд справа набуває значно серйознішого масштабу.

"Вівці-детективи"

Джордж працює пастухом і має незвичну вечірню звичку: він читає своїм вівцям детективні романи. Чоловік переконаний, що тварини все одно нічого не розуміють у прочитаному. Та одного дня спокійне життя на фермі порушує загадковий інцидент. Вівці змушені самі взятися за розслідування й почати шукати відповідь на те, що сталося. Вони йдуть за підказками, перевіряють деталі підозрілої справи та поступово доводять, що здатні не гірше за людей розкривати злочини.

"Офісний роман"

Джекі очолює велику авіакомпанію та звикла тримати робочі процеси під повним контролем. Вона не дозволяє співробітникам заводити романтичні стосунки на роботі й чітко відділяє особисте життя від кар’єри. Емоції не повинні впливати на її рішення як керівниці. Однак поява нового юриста змінює ситуацію. Він упевнений у собі, харизматичний і має власний погляд на вирішення робочих питань. Джекі дедалі частіше змушена з ним перетинатися, і дотримуватися власних правил стає складніше.

Поступово їхні стосунки починають позначатися на роботі. Вони впливають на внутрішні рішення компанії та зрештою можуть позначитися навіть на репутації Джекі як успішної керівниці.

Раніше ми писали про комедії 2026 року, які не зводяться до одного типу гумору: одні фільми будують його на незручних ситуаціях, інші — на дивних рішеннях героїв і зовсім несподіваних обставинах. Серед нових стрічок є історії про пошуки незнайомки, невдале розлучення та картини, які можуть коштувати цілий статок. Такі картини точно не можна пропустити.

Також Новини.LIVE повідомляли про найочікуваніші фільми 2026 року, серед яких були великі прем’єри та продовження відомих франшиз. Але увагу критиків привернули не лише гучні блокбастери — кілька стрічок отримали високі оцінки на Rotten Tomatoes і вже стали одними з найкраще прийнятих фільмів року.