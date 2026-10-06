Пуаро, Коломбо та Шерлок: 5 детективів, відомих у всьому світі

Герой Патрік Джейн. Фото: скриншот з відео

Більшості відомий Шерлок Холмс давно став одним із головних символів детективного жанру. Та він далеко не єдиний відомий розслідувач у літературі та кіно. Є і інші герої, які шукають злочинців за допомогою логіки, хтось більше покладається на спостережливість, а хтось — на вміння розуміти людей. Саме тому за їх роботою так цікаво спостерігати.

Новини.LIVE розповість про найбільш відомих детективів усіх часів.

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5 детективів, яких полюбили мільйони

Шерлок Холмс — найвідоміший детектив, якого створив Артур Конан Дойл. Холмс помічає те, що інші просто не бачать, і вміє складати цілісну картину з дрібних деталей. Часто він розуміє, що сталося, ще до того, як поліція знаходить потрібний напрямок для розслідування. За роки його образ не раз змінювався на екрані. Однією з найвідоміших сучасних версій став Шерлок у виконанні Бенедикта Камбербетча — герой органічно вписався в сучасний світ.

Що подивитися: серіал "Шерлок" (2010–2017).

Еркюль Пуаро — герой Агати Крісті, який розкриває злочини зовсім не так, як Холмс. Бельгійський детектив покладається на логіку, психологію та уважність до поведінки людей. Йому не потрібні погоні чи складні пристрої. Пуаро може просто зібрати всіх підозрюваних разом, поставити кілька точних запитань і крок за кроком дійти до правди. Для багатьох глядачів саме Девід Суше назавжди залишився головним екранним Пуаро.

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Що подивитися: серіал "Пуаро Агати Крісті" (1989–2013).

Коломбо використовує зовсім інший підхід. На перший погляд, він може здатися неуважним і навіть трохи незграбним поліцейським. Саме цього злочинці й не помічають: поки вони почуваються впевнено, Коломбо вже знаходить розбіжність в їхніх словах. Він не тисне на підозрюваного, а спокійно повертається до тих самих запитань, поки людина сама не скаже зайвого.

Є ще одна особливість серіалу: глядач зазвичай знає, хто скоїв злочин, ще на початку історії. Тому цікаво спостерігати не за пошуком винного, а за тим, як Коломбо поступово підбирається до нього.

Що подивитися: серіал "Коломбо" (1968–2003).

Патрік Джейн із серіалу "Менталіст" також має власний спосіб розкривати злочини. Він добре знається на людях, стежить за їхніми реакціями та помічає зміни в поведінці. Іноді Джейн навмисно провокує людину, щоб вона сама видала те, що намагається приховати. За його легкою іронією стоїть зовсім інша історія — багато років герой шукає серійного вбивцю Червоного Джона. У серіалі окремі розслідування поступово переплітаються з цією особистою справою, яка стає важливою частиною історії Джейна.

Що подивитися: серіал "Менталіст" (2008–2015).

Адріан Монк — детектив зі своїми дуже впізнаваними особливостями. Він звертає увагу на найдрібніші деталі, які можуть залишитися непомітними для інших, і завдяки цьому знаходить відповіді у складних справах. Водночас у повсякденному житті його страхи та нав'язливі звички часто заважають йому робити прості речі. Через це Монк може побачити крихітну невідповідність на місці злочину, але розгубитися через звичайну побутову ситуацію. Саме такий контраст і є важливою частиною образу героя.

Що подивитися: серіал "Монк" (2002–2009).

Раніше ми писали про новий британський детектив "Книгар", що переносить глядача в Лондон 1946 року, де війна закінчилася, але злочини нікуди не зникли. У центрі історії — букініст, який завдяки знанням про книги та уважності до деталей виявляється корисним поліції під час розслідувань.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Шерлок Холмс, Бетмен і Дракула з’явилися задовго до сучасних супергеройських франшиз і стримінгів, але досі залишаються відомими в усьому світі. За десятки років кожен із них отримав безліч екранізацій, нових версій і навіть пародій — та їхні основні образи впізнають кілька поколінь.