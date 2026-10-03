Серіал "Книгар" в тренді: британський детектив про букініста з листом від Черчилля

Головний герой серіалу "Книгар". Фото: скриншот з відео

У мережі все частіше почали згадувати британський детективний серіал про Лондон 1946 року під назвою "Книгар" (Bookish). По сюжету війна закінчилася, але місто все ще справляється з її наслідками. На цьому тлі продавець старих книг несподівано починає допомагати поліції у складних справах.

Редакція Новини.LIVE розповість детальніше про сюжет цього серіалу.

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Чому варто подивитися серіал "Книгар"

Головний герой — Ґабріель Бук, який володіє антикварною книжковою крамницею. Він багато читає, добре знається на історії та має чудову пам’ять. Проте його знання — далеко не єдина причина, через яку поліція змушена з ним рахуватися.

Під час війни Ґабріель виконував секретну роботу. Що саме він робив, серіал одразу не розкриває. Відомо лише, що після служби в нього залишився незвичайний документ — лист від Вінстона Черчилля.

Лист дає змогу Ґабріелю право долучатися до поліцейських розслідувань. Тож власник книжкової крамниці може втручатися у справи, які офіційно не мають до нього жодного стосунку.

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Ґабріель уважно слухає свідків, помічає дрібниці та часто дивиться на злочин зовсім під іншим кутом. Через це він не раз допомагає слідчим знайти зачіпку там, де вони вже не знають, куди рухатися далі.

Головну роль зіграв Марк Ґетісс. Він же придумав серіал і працював над сценарієм разом із Тімом Моррісом та Меттью Світом. Українським глядачам Ґетісс знайомий за "Шерлоком" і "Доктором Хто". У "Шерлоку" він також зіграв Майкрофта Холмса.

У "Книгарі" актор дістався зовсім іншого образу. Його Ґабріель Бук — ексцентричний власник книжкової крамниці, який замість спокійного життя раз у раз опиняється поруч із небезпечними злочинами.

Додамо, що не так давно, 26 серпня 2026 року вийшов другий сезон британського детективного серіалу "Книгар".

Раніше ми писали про детективні фільми, у яких розгадку доводиться шукати разом із героями. У "Сім", "Острові проклятих" та "Невидимому гості" загадки побудовані по-різному, але всі три фільми змушують уважно стежити за деталями до самого фіналу.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому варто подивитися "Жінку в чорному" та ще деякі схожі за змістом фільми. У британському кіно є кілька якісних історій для осіннього вечора: із загадковими вбивствами, привидами, сімейними секретами та незвичними розслідуваннями.