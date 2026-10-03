Сериал "Книжный" в тренде: британский детектив о букинисте с письмом от Черчилля

Главный герой сериала "Книжный". Фото: скриншот из видео

В сети все чаще стали упоминать британский детективный сериал о Лондоне 1946 года под названием "Книжный" (Bookish). По сюжету война закончилась, но город все еще справляется с ее последствиями. На этом фоне продавец старых книг неожиданно начинает помогать полиции в сложных делах.

Редакция Новини.LIVE расскажет подробнее о сюжете этого сериала.

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Почему стоит посмотреть сериал "Книжный"

Главный герой — Габриэль Бук, владелец антикварной книжной лавки. Он много читает, хорошо разбирается в истории и обладает превосходной памятью. Однако его знания — далеко не единственная причина, по которой полиция вынуждена с ним считаться.

Во время войны Габриэль выполнял секретную работу. Что именно он делал, сериал сразу не раскрывает. Известно лишь, что после службы у него остался необычный документ — письмо от Уинстона Черчилля.

Это письмо дает Габриэлю право участвовать в полицейских расследованиях. Поэтому владелец книжного магазина может вмешиваться в дела, которые официально не имеют к нему никакого отношения.

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Габриэль внимательно выслушивает свидетелей, замечает мелочи и часто смотрит на преступление совсем под другим углом. Благодаря этому он не раз помогает следователям найти зацепку там, где они уже не знают, куда двигаться дальше.

Главную роль сыграл Марк Геттисс. Он же придумал сериал и работал над сценарием вместе с Тимом Моррисом и Мэттью Свитом. Украинским зрителям Геттисс знаком по "Шерлоку" и "Доктору Кто". В "Шерлоке" он также сыграл Майкрофта Холмса.

В "Книжном" актеру достался совершенно иной образ. Его Габриэль Бук — эксцентричный владелец книжного магазина, который вместо спокойной жизни то и дело оказывается в эпицентре опасных преступлений.

Добавим, что не так давно, 26 августа 2026 года, вышел второй сезон британского детективного сериала "Книжный".

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