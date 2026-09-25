От "Декстера" до "Менталиста": 6 сериалов с рейтингом 8+ на IMDb

Патрик Джейн из сериала "Менталист". Фото: скриншот из видео

Большинству известные "Декстер" и "Менталист" давно вышли за рамки просто популярных сериалов. Их названия хорошо знают даже те, кого интересуют только новые премьеры. Оба проекта на протяжении многих лет остаются в списках любимых сериалов зрителей и имеют высокие оценки на IMDb. Но список сильных детективных сериалов этим не ограничивается. Есть еще несколько криминальных драм, которые в свое время собрали вокруг себя большую аудиторию и до сих пор не утратили популярности.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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"Прослушка"

В центре истории — детектив Джеймс Макналти. Он входит в специальную группу, расследующую деятельность наркоторговцев в Балтиморе. Главная цель полиции — Эйвон Барксдейл, один из самых влиятельных людей местного преступного мира. С ним работает Стрингер Белл, его ближайший соратник. Тем временем другой криминальный авторитет, Омар Литтл, охотится на наркодилеров и грабит их тайники.

"Во все тяжкие"

Уолтер Уайт — обычный учитель химии, который внезапно оказывается в ситуации, меняющей его жизнь. У него есть жена, сын и финансовые проблемы. Зарплаты учителя едва хватает на обычные расходы, поэтому Уолтер вынужден подрабатывать на автомойке. Однажды он вместе со своим шурином, агентом Управления по борьбе с наркотиками, отправляется на операцию против наркоторговцев. Там Уолтер замечает знакомого — своего бывшего ученика Джесси Пинкмана.

Уолтер знает химию лучше многих и впоследствии понимает, что может использовать свои знания для заработка. Он предлагает Джесси начать вместе изготавливать метамфетамин. Сначала это кажется ему способом решить финансовые проблемы. Но постепенно жизнь героя выходит далеко за пределы того, что он мог себе представить.

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"Лучше позвоните Солу"

До того как стать известным адвокатом Солом Гудманом, Джимми Макгилл пытается построить карьеру обычного юриста. Он переезжает в Альбукерке и берется за дела, которые не всегда имеют простое решение. Джимми обладает талантом находить выход даже из самых сложных ситуаций. Однако его желание заработать и доказать свою ценность часто подталкивает героя к сомнительным шагам.

Постепенно он все больше приближается к миру преступников. Грань между законной работой и опасными сделками становится все тоньше. Именно так Джимми Макгилл постепенно превращается в Сола Гудмана, которого зрители знают по сериалу "Во все тяжкие".

"Клан Сопрано"

Тони Сопрано возглавляет одну из самых влиятельных мафиозных семей Нью-Джерси. Работа криминального босса приносит ему власть, но в то же время создает немало проблем. Из-за постоянного давления Тони переживает нервный срыв и обращается за помощью к психотерапевту Дженнифер Мелфи. Во время сеансов он рассказывает о своей жизни, хотя не может раскрыть врачу всю правду о своей работе.

Тони пытается одновременно быть боссом мафии, мужем и отцом. Ему приходится решать проблемы криминального бизнеса, разбираться с соперниками и еще скрывать от близких то, чем он на самом деле занимается.

"Декстер"

Декстер Морган работает судмедэкспертом в полиции Майами. На работе он анализирует следы крови и помогает коллегам расследовать убийства. Для окружающих Декстер кажется спокойным и сдержанным человеком. Но в его жизни есть большая тайна. Декстер сам является серийным убийцей. Он охотится на преступников, которым удалось избежать наказания по закону.

"Менталист"

Патрик Джейн работает консультантом в Калифорнийском бюро расследований. У него нет сверхъестественных способностей, хотя раньше он убеждал людей в обратном. Когда-то Джейн выступал в роли медиума и зарабатывал на том, что якобы мог общаться с умершими. На самом деле он просто очень хорошо умеет замечать детали, читать поведение людей и умеет убедительно ими манипулировать.

Теперь эти навыки помогают ему раскрывать преступления. Джейн часто нарушает правила и действует совсем не так, как ожидают его коллеги. Но именно его внимательность и умение видеть то, что другие упускают, становятся ключом ко многим расследованиям.

Ранее мы писали о том, что сериал "Менталист" завершился еще в 2015 году, но спустя 11 лет вновь привлек внимание зрителей после появления на Netflix. Все семь сезонов стали доступны в ряде стран, поэтому возник вопрос, может ли новый интерес к сериалу стать поводом для его возвращения.

Также Новини.LIVE сообщали, что этой осенью на экраны выйдут экранизации известных книг, новые фантастические истории и криминальные драмы. Среди премьер — "Верити" по роману Коллин Гувер, "Прайм-тайм" с Робертом Паттинсоном, "Клара и Солнце" и "Бегущий по лезвию 2099".