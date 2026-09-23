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Главная Кино "Прайм-тайм", "Верити" и еще 3 новинки, которые выйдут осенью

"Прайм-тайм", "Верити" и еще 3 новинки, которые выйдут осенью

Ua ru
23 сентября 2026 19:45
Что посмотреть осенью: "Прайм-тайм" с Паттинсоном, "Верити" и еще 3 премьеры
Героиня фильма "Верити". Фото: скриншот из видео

После летнего сезона, когда крупных премьер становится меньше, кинотеатры и стриминговые сервисы вновь набирают обороты. Осень 2026 года принесет новые сериалы, продолжения известных историй и несколько громких экранизаций. Среди них — криминальная история о Лиззи Борден, фильм "Прайм-тайм" с Робертом Паттинсоном, экранизация романа Коллин Гувер "Верити" и фантастические картины "Клара и солнце" и "Бегущий по лезвию 2099".

Редакция Новини.LIVE расскажет подробнее об этих новинках.

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"Чудовище: История Лиззи Борден"

Четвертый сезон криминальной антологии Netflix стартовал 17 сентября 2026 года. На этот раз сюжет переносит зрителей в 1892 год, когда американский город Фолл-Ривер потрясло двойное убийство.

В собственном доме были найдены мертвыми отец и мачеха Лиззи Борден. Главной подозреваемой стала их дочь. Следствие пытается выяснить, что на самом деле произошло той ночью, а вокруг Лиззи тем временем появляется все больше слухов и противоречивых показаний. История также показывает отношения Лиззи со служанкой Бриджит Салливан. Обе женщины живут в обществе, где их возможности сильно ограничены, но каждая пытается изменить свою жизнь.

"Прайм-тайм"

Криминальная драма рассказывает историю журналиста Криса Хансена и создания телевизионного проекта "Поймать хищника". Главную роль в фильме сыграл Роберт Паттинсон. По сюжету, Хансен много лет работает криминальным журналистом в программе Dateline NBC. Он освещает резонансные дела, а впоследствии получает возможность запустить собственный цикл расследований.

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Команда проекта организует встречи с мужчинами, которые думают, что общаются с несовершеннолетними. На самом деле их разговоры и встречи фиксируются скрытыми камерами. Проект быстро привлекает внимание зрителей и становится одним из самых громких телевизионных форматов своего времени.

  • Премьера — 25 сентября.

"Верити"

Молодая писательница Лоувен переживает сложный период и едва сводит концы с концами. Но однажды она получает предложение, которое может изменить ее жизнь. Лоувен нанимают, чтобы завершить популярную книжную серию писательницы Верити Кроуфорд. Автор больше не может работать над ней из-за проблем со здоровьем, поэтому Лоувен приезжает в ее дом, чтобы ознакомиться с материалами. Там она находит рукопись с личными записями Верити. То, что узнает Лоувен, заставляет ее по-другому взглянуть на писательницу и ее семью.

  • Премьера — 2 октября.

"Клара и солнце"

В центре этой фантастической истории — Клара, робот с искусственным интеллектом, созданный для того, чтобы быть компаньоном для человека. Действие происходит в будущем, где технологии уже стали частью повседневной жизни. В то же время общество разделилось на группы, а возможности людей во многом зависят от их статуса.

Клару покупают для семьи, в которой есть больная девочка. Постепенно между ними возникает связь, а сама Клара пытается понять людей, их чувства и мир, в котором она живет.

  • Премьера — 23 октября.

"Тот, кто бежит по лезвию 2099"

События сериала разворачиваются в Лос-Анджелесе в конце XXI века. Главная героиня Кора вынуждена постоянно скрываться. Она меняет имена и внешность, чтобы избежать преследователей и защитить своего брата.

Ее жизнь меняется после встречи с Олвен — опытной охотницей на репликантов. Вместе они оказываются втянутыми в опасную историю, где придется противостоять новым технологиям, раскрывать тайны прошлого и делать сложный выбор.

  • Премьера — 25 ноября.

Ранее мы писали о самых популярных сериалах на Netflix с учетом статистики. Платформа учитывает просмотры за первые 91 день после премьеры — именно по этому показателю мы определили четыре проекта, которые собрали самую большую аудиторию в истории Netflix.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Netflix вышел нидерландский детективный триллер "Совершенная ложь" о компании состоятельных друзей, чья жизнь меняется после загадочного пожара. Первый сезон состоит из семи серий — все эпизоды стали доступны одновременно 10 сентября 2026 года.

кино Netflix осень фильмы на Netflix лучшие сериалы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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