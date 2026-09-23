Що дивитися восени: "Прайматайм" з Паттінсоном, "Веріті" та ще 3 прем’єри

Героїня фільму "Веріті". Фото: скриншот з відео

Після літнього сезону, коли великих прем’єр стає менше, кінотеатри та стримінгові сервіси знову набирають темп. Осінь 2026 року принесе нові серіали, продовження відомих історій та кілька гучних екранізацій. Серед них — кримінальна історія про Ліззі Борден, фільм "Праймтайм" із Робертом Паттінсоном, екранізація роману Коллін Гувер "Веріті" та фантастичні стрічки "Клара і сонце" і "Той, хто біжить по лезу 2099".

Редакція Новини.LIVE розповість детальніше про ці новинки.

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"Чудовисько: Історія Ліззі Борден"

Четвертий сезон кримінальної антології Netflix стартував 17 вересня 2026 року. Цього разу сюжет повертає глядачів у 1892 рік, коли американське місто Фолл-Рівер сколихнуло подвійне вбивство.

У власному будинку знайшли мертвими батька та мачуху Ліззі Борден. Головною підозрюваною стала їхня донька. Слідство намагається з’ясувати, що насправді сталося тієї ночі, а навколо Ліззі тим часом з’являється дедалі більше чуток і суперечливих свідчень. Історія також показує стосунки Ліззі зі служницею Бріджит Салліван. Обидві жінки живуть у суспільстві, де їхні можливості сильно обмежені, але кожна намагається змінити власне життя.

"Праймтайм"

Кримінальна драма розповідає історію журналіста Кріса Хансена та створення телевізійного проєкту "Піймати хижака". Головну роль у фільмі зіграв Роберт Паттінсон. За сюжетом, Хансен багато років працює кримінальним журналістом у програмі Dateline NBC. Він висвітлює резонансні справи, а згодом отримує можливість запустити власний цикл розслідувань.

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Команда проєкту організовує зустрічі з чоловіками, які думають, що спілкуються з неповнолітніми. Насправді їхні розмови та зустрічі фіксують приховані камери. Проєкт швидко привертає увагу глядачів і стає одним із найгучніших телевізійних форматів свого часу.

Прем’єра — 25 вересня.

"Веріті"

Молода письменниця Лоувен переживає складний період і ледве зводить кінці з кінцями. Та одного дня вона отримує пропозицію, яка може змінити її життя. Лоувен наймають, щоб завершити популярну книжкову серію письменниці Веріті Кроуфорд. Авторка більше не може працювати над нею через проблеми зі здоров’ям, тому Лоувен приїжджає до її будинку, щоб ознайомитися з матеріалами. Там вона знаходить рукопис із особистими записами Веріті. Те, що дізнається Лоувен, змушує її по-іншому подивитися на письменницю та її родину.

Прем’єра — 2 жовтня.

"Клара і сонце"

У центрі цієї фантастичної історії — Клара, робот зі штучним інтелектом, якого створили для того, щоб він був компаньйоном для людини. Дія відбувається у майбутньому, де технології вже стали частиною повсякденного життя. Водночас суспільство поділилося на групи, а можливості людей багато в чому залежать від їхнього статусу.

Клару купують для родини, в якій є хвора дівчинка. Поступово між ними виникає зв’язок, а сама Клара намагається зрозуміти людей, їхні почуття та світ, у якому вона живе.

Прем’єра — 23 жовтня.

"Той, хто біжить по лезу 2099"

Події серіалу розгортаються в Лос-Анджелесі наприкінці XXI століття. Головна героїня Кора змушена постійно переховуватися. Вона змінює імена та зовнішність, щоб уникнути переслідувачів і захистити свого брата.

Її життя змінюється після зустрічі з Олвен — досвідченою мисливицею на реплікантів. Разом вони опиняються втягнутими в небезпечну історію, де доведеться протистояти новим технологіям, розкривати таємниці минулого й робити складний вибір.

Прем’єра — 25 листопада.

Раніше ми писали про найпопулярніші серіали на Netflix з урахуванням статистики. Платформа враховує перегляди за перші 91 день після прем’єри — саме за цим показником ми визначили чотири проєкти, які зібрали найбільшу аудиторію в історії Netflix.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Netflix вийшов нідерландський детективний трилер "Досконала брехня" про компанію заможних друзів, чиє життя змінюється після загадкової пожежі. Перший сезон складається із семи серій — усі епізоди стали доступними одночасно 10 вересня 2026 року.